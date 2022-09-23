BingX, Copy Trade'de sübvansiyon kuponu sağladı

Sosyal ticaret borsası BingX, Copy Trade hizmetinde sektörde sübvansiyon kuponu tanıtan ve bu hizmetle kullanıcılarının risk potansiyelini azaltarak, zararlarını karşılama amacıyla hareket eden kripto para borsası olduğunu duyurdu.

BingX, Trade Copy hizmetiyle dünya genelinde 3 binden fazla trader ve tecrübesi olmayan kullanıcıların arasında iletişim ağı oluşturup, işlemlerin anlık ve otomatik kopyalanmasını sağlıyor. Piyasadaki kripto paralarla ilgili bilgi sahibi olmayan kullanıcıların, yetkin trader'ların işlemlerini anlık ve otomatik kopyalaması için oluşturduğu finansal araç Copy Trade ile BingX; dünyada bir ilk olan hizmeti Copy Trade sübvansiyon kupon hizmetini, kullanıcıların aldıkları riski azaltmak ve olası zararlarını karşılamak için oluşturdu.

Tanıtılan yeni özellikle ilgili BingX Halkla İlişkiler ve İletişim Direktörü Elvisco Carrington, şunları söyledi:

"Copy Trade, benzersiz ürün teklifimizdir ve biz her zaman yeni başlayanların ticaret deneyimini geliştirmek istiyoruz. Copy Trade sübvansiyon kuponlarının tanıtılmasıyla, yeni kullanıcılar kayıp olmadan işlem stratejilerini kolayca deneyebilirler. BingX'in daha fazla yeni tekniklere öncülük ederek her zaman olduğu gibi bu alanda ileride olacağına inanıyoruz. Kullanıcıları artık güvenle BTC, ETH, MATIC, LUNC, OP, STG, PSG, ADA, SHIB, DOGE, CHZ ve IDO gibi kripto paralarda zarar görme korkusu olmadan işlem açabilecek."

Borsa, 22 Eylül'de iOS ve Android için en son sürümü 3.14.0'ı yayınlayacak ve bu yayınlanacak olan son sürümde standart vadeli işlemler bölümünde, artık trader'ın borsadaki işlem deneyimini daha da geliştiren ve mevcut pozisyonunu görüntüleme desteği sağlayan yeni bir özellik olacak.

2018 yılında kurulan ve bünyesinde 500'den fazla kripto varlığı bulunduran BingX, 3 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan dünya çapında 100'den fazla ülkeye spot, türevler ve copy trade hizmetleri sunuyor. BingX, Kanada, ABD, Litvanya ve Avustralya'da düzenleyici lisanslar kazanmış ve yakın zamanda varlık ve ticaret güvenliği için CertiK tarafından 'en iyi notu' aldı. Borsa, kullanıcılarını güvenli, basit ve şeffaf bir şekilde uzman trader'larla buluşturmayı hedefliyor.