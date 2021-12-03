Üye Girişi
Binlerce insana istihdam sağlayan Tesktilkent'te üretilen ürünler dünyaya ihraç ediliyor - Son Dakika

Binlerce insana istihdam sağlayan Tesktilkent'te üretilen ürünler dünyaya ihraç ediliyor

03.12.2021 00:58
Binlerce insana istihdam sağlayan Tesktilkent'te üretilen ürünler dünyaya ihraç ediliyor

Ağrı'da ünlü markaların üretiminin yapıldığı Tekstilkent projesi ile 20 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflenirken, atölyelerde üretilen ürünler dünyaya ihraç ediliyor.

Ağrı'da ünlü markaların üretiminin yapıldığı Tekstilkent projesi ile 20 bin kişinin istihdam edilmesi hedeflenirken, atölyelerde üretilen ürünler dünyaya ihraç ediliyor.

Ağrı'da hayata geçirilen Tekstilkent projesi ile bölgede istihdam noktasında önemli bir artış sağlanırken, proje kapsamında ilçelerde yaşanan işsizlik sorununun önüne geçilebilmesi adına da 5 ilçede 42 bin 500 metrekarelik alanda atölye inşaatlarına başlandı. Kentte tamamlanan 80 bin metrekarelik atölye binasında 10 bin metrekarelik alan işçilerin çocuklarının okula gidebilmesi, eğitim görebilmesi ve diğer sosyal faaliyetleri yapmaları için ayrılırken, buradaki işçilerin ellerinde üretilen dünyaca ünlü markalar ise dünyanın her yerine ihraç ediliyor.

"Merkezde bulunan atölyelerin tamamı bittiğinde 10 binin üzerinde bir istihdam öngörüyoruz"

80 bin metrekare alana sahip Tekstilkent'i ziyaret eden Ağrı Valisi Osman Varol, son bir yıl içerisinde alınan tedbirler doğrultusunda istihdamda ciddi bir artış sağladıklarını belirterek, "Tekstilkent projesi Ağrı'da gerçekten başarılı bir şekilde icra edilmiş ve günden güne de bu başarısını arttıran önemli bir proje. Bugün halihazırda yaklaşık 80 bin metrekarelik atölye binasını tamamlamış vaziyetteyiz. Ayrıca burada yaklaşık 10 bin metrekare işçilerin çocuklarının burada okula gidebilmesi, eğitim görebilmesi ve diğer sosyal faaliyetleri yapmaları için de anaokulu ve sosyal donatılar mevcut. Şu an merkezde devam eden 45 bin metrekarelik devasa bir bloğumuz daha var. 4 tane işletmemiz yaklaşık bir buçuk yıldır faaliyet gösteriyor. Ama özellikle son bir yıl içerisinde aldığımız bir takım tedbirlerle istihdamda çok ciddi bir artış sağlama imkanına kavuştuk. Ayrıca geçtiğimiz bir ay içerisinde elimizde olan iki atölyemizi daha iki yeni işletmemize tahsis ettik. Önemli bir iş gücü piyasası oluşuyor. 3 bine yakın insanın çarpan etkisini düşündüğümüzde ilimizin ekonomisi için çok önemli bir katkı. Sadece merkezde bulunan 125 bin metrekarelik atölyelerin tamamı bittiğinde burada 10 binin üzerinde bir istihdam öngörüyoruz" dedi.

"Büyük şehirlerin sanayi bölgelerindeki hareketliliği burada görmek mümkün"

Tekstilkent projesi ile vatandaşların memleketlerinden uzaklaşmak zorunda kalmadan iş imkanı elde ettiklerini söyleyen Vali Varol, ilçelerde yaşanan işsizlik sorununun çözülmesi için de 5 ilçede atölye inşaatlarına başladıklarını vurgulayarak, "Tekstilkent'imiz fiziksel olarak küçük bir sanayi sitesi görümüne kavuşmaya başladı. Özellikle mesai başlangıcı, bitişi ve vardiya değişim zamanlarında büyük şehirlerin sanayi bölgelerindeki hareketliliği burada görmek mümkün. İşçilerimizle, çalışanlarımızla ve vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde onların mutluluğu, doğrudan gayret ve emekleriyle ekmek paralarını kazanıyor olmaları ve memleketlerinde herhangi bir yere göç etmek zorunda kalmadan geçimlerini sağlayabiliyor olmaları onlar açısından çok mutluluk verici. Son 6 ay içerisinde sayın cumhurbaşkanımızın desteğiyle bu projeyi ilçelerimize de yaymak için toplam 5 ilçemizde 42 bin 500 metrekarelik atölye inşaatını başlattık. Çoğunun ön tahsisini gerçekleştirmiş vaziyetteyiz. Projenin tamamını ortaya koyduğumuzda Ağrı genelinde yaklaşık 170 bin metrekarelik tekstil atölyesi ile 20 bin kişiye yakın insanımıza doğrudan istihdam sağlamış olacağız. Bunun ekonomiye sağlayacağı girdi Ağrı şartlarında çok önemli. Bugün dünyada moda anlamında, sportif giyimde çok önemli olan markalar Ağrı'da buradaki işçilerin tezgahlarında üretiliyor ve dünyaya ihraç ediliyor" diye konuştu.

Yeşim Tekstil yetkilisi Ahmet Şekercigiller, dünya markalarına çalıştıklarını ifade ederek, "2019 yılında devletin teşvik ve davetiyle Yeşim Grup olarak Ağrı'ya geldik. Şu anda mevcut fabrikamızda bin 700 kişi, iki vardiya olarak görev yapıyor. Dünya markalarına çalışıyoruz. Burada ürettiğimiz her ürün dünyada düşünebildiğiniz her ülkeye gidiyor. Dünyanın her yerinde satışı olan büyük markalara çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

2 yıldır Yeşim Tekstil'de çalışan Zeynep Sönmez ise, bir kadının ekonomik bağımsızlığının elinde olmasının önemine vurgu yaparak, "2 yıldır burada çalışıyorum. Ekonomik özgürlüğün bir kadının elinde olması kadar güzel bir şey yok. Kimseye ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılıyorum. Emekli olana kadar Yeşim Tekstil'de devam etmeyi düşünüyorum. Burada her türlü imkanımız var. Burada insanlara daha önem verip özen gösteriyorlar" dedi. - AĞRI

Tekstilkent, İstihdam, Atölye, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Binlerce insana istihdam sağlayan Tesktilkent'te üretilen ürünler dünyaya ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor 18:32 Son Dakika! SMA Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan açıklama: Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale geliyor
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik 18:17 Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber 16:41 Gaziantep'te babası tarafından dövülen Cihan bebekten sevindiren haber Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! 15:23 Son dakika: Zincir marketlerin zam talebi reddedildi! Plastik poşetler 2022'de de 25 kuruştan satılacak! Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli 14:19 Tiryakilere kötü haber! Sigaraya 2 TL zam geldi, yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? 12:58 Merkez Bankası ne kadar dolar sattı? Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! 12:04 Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi! 12:03 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?

Son Dakika Haberleri
00:55 Hekimlerden sonra diğer sağlık çalışanlarına da zam geliyor
00:46 Ticaret Bakanlığı'na 3 yeni atama kararı
00:29 Başkan Elmas, TFF'ye karşı ayaklanıyor
23:59 16 yaşındaki genç, salıncaktan düşerek hayatını kaybetti
23:59 Kendini yüzbaşı olarak tanıtıp esnafı dolandıran şahsı gerçek yüzbaşı yakaladı
23:57 Saplantılı aşık kadına dehşeti yaşattı! Darp edip, yüzü ustura ile kesti
23:19 Muharrem İnce'nin Abdullah Gül sözleri ses getirdi: Anlaştıklarını duyuyorum
23:03 İrfan Can Kahveci'ye verilen ceza taraftarı isyan ettirdi
23:02 Muharrem İnce, "Bir daha gelmem" dediği programa tekrar çıktı
22:44 Galatasaray'da 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu Burak Yılmaz'ın futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı belli oldu         
19:38
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı 23 yaşındaki oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın gizlice evlendiği ortaya çıktı         
15:58
Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü Söylentiler korkutucu! Rusya, evlerden gelen gizemli mor ışıkların peşine düştü         
15:15
Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı Müge Anlı'da incelenen Ekin Gökçe Yıldız'ın cinayet şüphelisi tutuklandı         
13:44
Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi Son Dakika: PKK'nın sözde üst yöneticilerinden Emrah Adıgüzel Türkiye'ye getirildi         
12:54
İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek         
11:51
Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti! Ajax, Beşiktaş'tan tazminat talep etti!         
10:49
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş! İki aylık bebeği döven baba "ağladığında boğazını sıkacaksın" demiş!         
10:36
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız Suriye Parlamentosu'ndan tepki çeken bildiri: Hatay'ı geri almak için her şeyi yapacağız         
10:16
Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü         
09:38
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 01:02:44. #1.13#
SON DAKİKA: Binlerce insana istihdam sağlayan Tesktilkent'te üretilen ürünler dünyaya ihraç ediliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement