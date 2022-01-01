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BioNTech aşısının mucitleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euronun üzerine basılması teklif edildi - Son Dakika

BioNTech aşısının mucitleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euronun üzerine basılması teklif edildi

01.01.2022 18:50
BioNTech aşısının mucitleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euronun üzerine basılması teklif edildi

Avrupa Parlamentosu Milletvekili Moritz Körner, Kovid-19 aşısını geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech şirketinin kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin resimlerinin euro banknotlarının üzerinde yer almasını teklif etti.

Alman Hür Demokrat Partili (FPD) siyasetçi Moritz Körner, Welt am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, yeni euro banknotlarının üzerinde BioNTech şirketinin kurucuları gibi önemli Avrupalı şahsiyetlerin yer alması gerektiğini belirtti.

"MİLYONLARCA İNSANIN HAYATLARINI KURTARDILAR"

Körner, "Onların (Uğur Şahin ve Özlem Türeci) çalışmaları milyonlarca Avrupalının hayatını kurtardı" dedi.

"ETKİLEYİCİ HAYAT HİKAYELERİNE SAHİPLER"

Siyasetçi Körner, Şahin ve Türeci'nin entegrasyon, girişimcilik, bilimsel mükemmellik ve açık bir göç toplumunun potansiyeline ilişkin etkileyici hayat hikayesine sahip olduklarını kaydetti.

EURO YENİDEN TASARLANACAK

1 Ocak 2001'de euro bölgesinde resmi para birimi olarak yürürlüğe giren avronun 20. yılında euro banknotların yeniden tasarlanması talep ediliyor.

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Özlem Türeci, Uğur Şahin, Alman, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BioNTech aşısının mucitleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euronun üzerine basılması teklif edildi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: BioNTech aşısının mucitleri Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin resimlerinin euronun üzerine basılması teklif edildi - Son Dakika
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