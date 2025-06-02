BioNTech ve BMS, kanser ilacı İçin 11 milyar dolarlık anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Ekonomi

BioNTech ve BMS, kanser ilacı İçin 11 milyar dolarlık anlaşma imzaladı

BioNTech ve BMS, kanser ilacı İçin 11 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
02.06.2025 19:23
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Alman biyoteknoloji firması BioNTech, ABD'li ilaç şirketi BMS ile araştırma aşamasındaki kanser ilacı BNT327'nin ortak geliştirilmesi için 11,1 milyar dolara kadar ödeme öngören bir anlaşma imzaladı. Haberin ardından BioNTech'in hisseleri, erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 artarak 114,75 dolara yükseldi.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve ABD'li ilaç şirketi Bristol Myers Squibb'ın (BMS), BioNTech'in araştırma aşamasındaki kanser ilacının ortak geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik 11,1 milyar dolara kadar ödeme öngören işbirliği anlaşması imzaladıkları bildirildi.

BioNTech ve BMS tarafından yapılan ortak açıklamada, Alman şirketin, ABD'li şirket ile araştırma aşamasındaki kanser ilacı BNT327'yi geliştirmek ve ticarileştirmek için anlaşmaya vardığı belirtildi.

11 MİLYAR DOLARLIK DEV ANLAŞMA

Anlaşmaya göre, BMS işbirliği için BioNTech'e toplamda 11,1 milyar dolara kadar ödeme yapacak. BioNTech ön ödeme olarak 1,5 milyar dolar alacak.

HİSSELER TAVAN YAPTI

Haberin ardından BioNTech'in hisseleri, erken işlemlerde yaklaşık yüzde 20 artarak 114,75 dolara yükseldi.

NE OLMUŞTU?

BioNTech, mRNA teknolojisiyle Kovid-19 aşısını geliştirerek, yine ABD'li Pfizer ile işbirliğine giderek piyasaya sürmüştü. BioNTech, söz konusu mRNA aşısından 2021'de yaklaşık 19 milyar dolar gelir elde etmişti.

Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sağlık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BioNTech ve BMS, kanser ilacı İçin 11 milyar dolarlık anlaşma imzaladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Adam:
    Parayı ilaçları alan ödeyecek 0 0 Yanıtla
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