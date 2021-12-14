Bir kripto vurgunu da Trabzon'dan! Futbolcular, hakemler, polisler dolandırıldı

Trabzon'da Başak Şentürk adlı bir banka çalışanının "saaadet zinciri" kurmasının ardından; aralarında eski futbolcular, teknik direktörler, FIFA kokartlı hakemler, polisler, ve adliye çalışanlarının olduğu pek çok kişi zincire para yatırmıştı.

Müşterilerinin parasını kripto para, borsa ve yabancı yatırım fonlarında kullanıp yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kar payı verme vaadiyle alan şirket 450 milyon TL para toplamış, vadettiği kar payını ödemeyince mağdurlar şikayette bulunmuştu.

18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mağdurların şikayeti üzerine Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize şube ekipleri tarafından Trabzon merkezli 12 ilde yapılan eş zamanlı "Saadet Zinciri" operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren Trabzon Emniyeti ikinci Sınıf Emniyet Müdürü K.A.'ın gözaltına alınması için Ankara Emniyeti'ne yazı yazdı.

Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkan Yardımcısı olan K.A, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Trabzon'a götürüldü.

ÇALIŞTIĞI BANKADAN ZİMMETİNE PARA GEÇİRMİŞ

Öte yandan kripto vurgunun detayları ortaya çıktı. Şirket yöneticisi Başak Şentürk Trabzon'daki bir bankada çalışırken müşterilerinin hesaplarını boşaltıp, zimmetine para geçirdi iddiasıyla bankadan ayrılmış, sonra ise "Saadet Zinciri" adı altında şirket kurduğu öğrenildi.

Başak Şentürk, Trabzon'dan Ankara'ya giderken polis ekiplerince yakalandı. Müşterilere aylık yüzde 15 ila 20 kar vaadiyle para toplayan Şentürk, yeni müşteri getirenlere yüzde 3 komisyon vermiş. İlk birkaç ay müşterilerine para veren Başak Şentürk, sonra ödemeleri durdurdu.

Şentürk, Trabzon Ankara İstanbul İzmir Antalya Gaziantep Kocaeli Tekirdağ Mardin olmak üzere 9 ilde şube kurmuştu.

PARASINI İSTEYEN ÖLDÜRTMEK İSTEMİŞ

Öte yandan; Şentürk'ün kurduğu şirkette parasını isteyen bir kişiyi diğer bir çalışanına zehir bulup öldürmesi için talimat verdiği öğrenildi.