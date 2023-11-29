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Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli - Son Dakika

Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli

KT&G grubuna ait sigaralara paket başına 5'er TL zam geldi. Yarından itibaren grubun en ucuz sigarası 55 liradan, en pahalı sigarası ise 58 liradan satılacak.

29.11.2023 - 15:09,  Güncelleme: 15:18
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Son dönemde üst üste gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. JTİ, BAT, Philip Morris ve Imperial Tobacco'nun ardından KT&G grubuna ait sigaraların fiyatları da arttı.

ZAM YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ

KT&G grubuna ait sigaralara paket başına 5'er TL zam geldi. Yeni tarife 30 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

EN UCUZU 55 TL

Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigaranın fiyatı 55 TL'ye yükseldi. Grubun en pahalı sigarasının fiyatı ise 58 TL oldu.

Zam, Sağlık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli - Son Dakika
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