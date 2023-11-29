Son dönemde üst üste gelen sigara zamlarına bir yenisi daha eklendi. JTİ, BAT, Philip Morris ve Imperial Tobacco'nun ardından KT&G grubuna ait sigaraların fiyatları da arttı.
KT&G grubuna ait sigaralara paket başına 5'er TL zam geldi. Yeni tarife 30 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.
Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigaranın fiyatı 55 TL'ye yükseldi. Grubun en pahalı sigarasının fiyatı ise 58 TL oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Bir sigara grubuna daha zam! Yeni tarife yarından itibaren geçerli - Son Dakika