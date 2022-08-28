Silvan'dan İtalya'ya direkt hazır giyim ihracatı - Son Dakika
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Silvan'dan İtalya'ya direkt hazır giyim ihracatı

28.08.2022 09:03
Silvan'dan İtalya'ya direkt hazır giyim ihracatı

Bir zamanlar terör olaylarından zarar gören Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden moda ülkesi İtalya'ya doğrudan tasarım ve üretimi yapılan giysiler ihraç ediliyor.

Bir zamanlar terör olaylarından zarar gören Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden moda ülkesi İtalya'ya doğrudan tasarım ve üretimi yapılan giysiler ihraç ediliyor.

Güneydoğu'da 2015 hendek olaylarında zarar gören ilçelerin başında gelen Diyarbakır'ın Silvan ilçesi, adı moda ülkesi olan İtalya'ya hazır giyim ihracatı yapılmasıyla anılıyor. 10 bin metrekare üzerinde kurulu tekstil fabrikasında 350 kişi istihdam ediliyor. Burada harıl harıl üretilen giysiler adeta Avrupa'yı giydiriyor. Firma yetkilisi ihracattan hayli memnun olurken, 2023 hedeflerinden umutlu olduklarını, 2-3 seneye kadar Diyarbakır'ın Türkiye'nin önemli tekstil şehirlerinden biri olacağı görüşünde bulundu.

"Şu anda direkt İtalya'ya ihracatımızı yapıyoruz"

Tekstil işletmecisi Ali Önür, Silvan'da 10 bin metre arsası, 5 bin metre kapalı olanı olan tekstil fabrikaları olduğunu söyledi. Fabrikada şu anda 350 kişi çalışmakta olduğunu aktaran Önür, günlük 20-25 bin adet üretim yaptıklarını ifade etti. Önür, "Bu üretimimizi de şu anda direkt İtalya'ya ihracatımızı yapıyoruz. İhracatımızı Ocak 2022'de başladık ve arkadaşlar arasında şöyle diyordum. 2022 benim yılımdır. Benim için çok güzel geçiyor. Haziran ayına kadar bazı belge eksikliğinden dolayı ihraç kayıtlı faturalandırma yapıp başka firma adı altında ihracatımızı gerçekleştirdik. Ama hazirandan bu yana kendi adımıza ihracatımızı yapıyoruz. Ocak'tan hazirana kadar 600 bin avroluk ihracat gerçekleştirdik. Haziran'dan şimdiye kadar da 4 milyon avro ihracat gerçekleştirdik" dedi.

"2-3 sene sonra Diyarbakır, Türkiye'de tekstil sektöründe en gözde şehir olacak"

Yılsonuna kadar da 10 milyon avroluk ihracat olacağını aktaran Önür, "2023'e çok güzel hedeflerimiz, projelerimiz var. 2023'te aylık 1 milyon adet ürün üretip mevcut çalıştığımız müşterimize ürün satmaktır. Onun dışında farklı müşteri çalışmalarımız var. Bu da aylık 4 milyon avroluk ihracat gerçekleştireceğiz. Diyarbakır olarak çok güzel bir müşteri yakaladık. Diyarbakır'dan direkt ihracat yapıyoruz. Hazır ürün olarak Diyarbakır gümrüğünden Siliva tekstil olarak yaptık. Bu da bize mutluluk verdi. Diyarbakır tekstil sektöründe çok güzel ilerleme kat etti. 2-3 sene sonra Diyarbakır belki Türkiye'de tekstil sektöründe en gözde şehir olacak diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, İhracat, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Silvan'dan İtalya'ya direkt hazır giyim ihracatı - Son Dakika

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