Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yaparak yeni düzenlemeleri yürürlüğe soktu. Danışma Kurulu'nun görevleri ve toplantı düzenlemeleri gibi konular da yönetmelikte yer alan değişiklikler arasında bulunuyor.

28.06.2024 09:53
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

SEDDK'nın "Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunun Çalışma Esas ve usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başkan: Danışma Kurulu Başkanını, Danışma Kurulu: Bireysel Emeklilik Danışma Kurulunu, Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu ifade edecek.

Danışma Kurulu da Kurum Başkanı'nın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurum ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından görevlendirilecek en az genel müdür düzeyinde birer üyeden oluşacak. Düzenleme öncesinde genel müdürler "temsilci" olarak görevlendiriliyordu.

Danışma Kurulu'nun görevi, "Bireysel emeklilik sistemine ilişkin politikalarını belirlemek ve bu politikaların gerçekleştirilmesi için alınması gerekli önlemler konusunda önerilerde bulunmakla görevlidir." şeklinde tanımlandı. Danışma Kurulu, düzenleme öncesinde tavsiye niteliğindeki kararları ilgili makamlara bildirmekle de görevlendirilmişti.

Danışma kurulunun toplantı tarihleri üç ayda bir yerine Başkanın daveti üzerine en az yılda iki kere" şeklinde değiştirilirken, toplantı tarihinin yeri ve saatinin en az bir ay önceden duyurulması kararlaştırıldı.

Danışma Kurulu'nun yönetmelik hükümlerinin yürütmesi SEDDK Başkanına, sekreterya hizmetleri ise SEDDK'ya devredildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika

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