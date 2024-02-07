Birleşik Krallık\'ta Konut Fiyatları Yıllık Bazda En Büyük Artışı Gördü

Ekonomi

Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatı ocakta yıllık bazda yüzde 2,5 yükselirken, son bir yılın en büyük artışı görüldü.

Halifax Konut Fiyat Endeksi verilerine göre, ülkede konut fiyatları ocakta aylık bazda yüzde 1,3 arttı ve üst üste dördüncü ayda da yükselişini sürdürdü.

Ortalama konut fiyatında bu dönemde yıllık bazda yüzde 2,5 ile Ocak 2023'ten beri görülen en büyük artış kaydedildi. Ortalama konut fiyatı bu artışla geçen ay 291 bin 29 sterline çıktı.

Konut fiyatlarında yıllık bazda en fazla artış Kuzey İrlanda'da görülürken, İskoçya ve Galler'de fiyatlar sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 3,2 yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra, 529 bin 528 sterlinle ortalama konut fiyatlarının en yüksek olduğu bölge olmaya devam etti. Buna rağmen fiyatlar ocakta yıllık bazda yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Halifax Mortgage Direktörü Kim Kinnaird, verilere ilişkin değerlendirmesinde, konut fiyatlarının son 4 aydır yükseldiğini belirtti.

Rekabetin artmasıyla mortgage oranlarının düşürülmesinin, enflasyonist baskıların azalmasının ve işgücü piyasasının hala dirençli olmasının alıcı ve satıcı arasındaki güvenin artmasına katkı sağladığını kaydeden Kinnaird, şu ifadeleri kullandı:

"Bu da 2024 yılı konut piyasasına olumlu bir başlangıç yapılmasını sağladı. Bununla birlikte, konut sektöründe hareketlilik son aylarda artmış olsa da, faiz son yıllarda görülen tarihi düşük seviyelere kıyasla yüksek kalmaya ve talep arzı aşmaya devam ediyor. İlk evini satın almak isteyenler için ortalama depozito miktarı şu anda 53 bin 414 sterlin, yani satın alma fiyatının yaklaşık yüzde 19'u. Bu nedenle, yeni alıcıların neredeyse 3'te ikisinin ortak ev satın alması şaşırtıcı değil. İleriye yönelik baktığımızda, geniş belirsizlik zemininde satın alma zorluklarının devam etmesini bekliyoruz."