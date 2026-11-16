Biruni'nin ev sahipliğinde üç kongrede yapay zekanın eğitimdeki rolü tartışıldı

Biruni Üniversitesi, Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği (ULEAD) ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) işbirliğiyle üç uluslararası kongreye ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Yükseköğretimde Dönüşüm ve Eğitim Araştırmaları" temasıyla düzenlenen 22. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ICRE), 15. Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Araştırma Kongresi (ELT) ve 9. Uluslararası Uygulamalı Dilbilimde Araştırmalar Kongresi (ICRAL), farklı ülkelerden akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirdi.

Yükseköğretimdeki dönüşümün, yapay zekanın eğitim süreçlerine etkisinin ve bilimsel araştırmalardaki yeni yaklaşımların ele alındığı kongrelerde akademisyenler, yapay zekanın insanın düşünme ve üretme becerilerini destekleyen bir araç olarak kullanılması gerektiğine dikkati çekti.

Biruni Üniversitesinin konferans salonunda gerçekleştirilen açılış programında Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Solak, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu ve ULEAD Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal konuşma yaptı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü ve Üniversitelerarası Kurul Başkanı Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu'nun mesajı da katılımcılarla paylaşıldı.

Kongrelere Girne Amerikan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi başta olmak üzere farklı yükseköğretim kurumlarından akademisyen ve araştırmacılar katıldı.

Davetli konuşmacılar, eğitimde dijital dönüşüm, yapay zeka ve dil öğretimindeki güncel yaklaşımlara ilişkin bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

İlk gün yüz yüze oturumlarla başlayan kongreler, ikinci gün çevrim içi bilimsel sunumlarla devam etti. Kongrelerde yapay zeka, yükseköğretimde dönüşüm, dil eğitimi ve eğitim araştırmalarındaki güncel gelişmeler ele alındı.

"Eğitim bir insan yetiştirme meselesi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Solak, yapay zekanın eğitimden sağlığa kadar birçok alanda önemli değişimlere yol açtığını belirtti.

Solak, uluslararası bilimsel organizasyonların bilgi ve deneyim paylaşımına katkı sağladığını vurgulayarak, "Günümüzde yapay zeka, dijital dönüşüm ve değişen öğrenme ihtiyaçları eğitimin geleceğini yeniden şekillendiriyor." ifadesini kullandı.

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu da eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını belirterek, insan yetiştirmenin toplumsal gelişim açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Ömerustaoğlu, yapay zeka ve dijital teknolojilerin eğitim süreçlerinde köklü değişimler oluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğitim bir bilgi aktarma, gençlere ya da çocuklara bir şeyler öğretme olayı değil. Bunların çok ötesinde bir anlamı var. Eğitim bir insan yetiştirme meselesi. Yükseköğretimde yaşanan dönüşümün bilimsel araştırmalar ve akademik işbirlikleriyle desteklenmesi gerekiyor."

ULEAD Başkanı Prof. Dr. Dinçay Köksal ise yapay zeka ve dijital dönüşümün eğitim dünyasının en önemli gündemleri arasında yer aldığını aktardı.

Köksal, teknolojinin insanın düşünme, sorgulama ve üretme becerilerinin önüne geçmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Yapay zeka bize hizmet etmeli, biz yapay zekaya hizmet etmeyeceğiz. Kongre, uluslararası bilimsel işbirliklerini güçlendiriyor. Genç araştırmacıların bilimsel çalışmalarda daha fazla yer almasına önem veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kongre kapsamında düzenlenen "İngiliz Dili Öğretiminde Yapay Zeka ve Eleştirel Düşünme" panelinde, yapay zeka teknolojilerinin dil eğitimindeki yeri ve öğretim yöntemlerine etkisinin yanı sıra eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ele alındı.

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Manolya Sağlam da eğitimin geleceğinde insan odaklı yaklaşımın önemine değinerek, "Teknoloji öğrenme biçimlerimizi değiştirebilir ancak eğitimin geleceğini şekillendiren asıl güç insanın merakı, sorgulama becerisi ve birlikte üretme iradesidir." ifadesini kullandı.