Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında tıp öğrencilerine yönelik "Antimikrobiyal Dirençle Mücadelede Geleceğin Hekimlerinin Rolü" başlıklı seminer düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Elkin'in tıp öğrencileriyle bir araya geldiği seminerde, antimikrobiyal direncin nedenleri, klinik, toplumsal sonuçlar ve korunma stratejileri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Nurten Elkin, antimikrobiyal direncin, küresel halk sağlığının en önemli sorunlarından biri olduğunu belirtti.

Elkin, antimikrobiyal direncin enfeksiyonların tedavisini güçleştirmenin yanı sıra modern tıbbın geleceğini ve sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini de tehdit ettiğini anlattı.

Gereksiz antimikrobiyal kullanımı, enfeksiyon kontrolündeki eksiklikler, çevresel kirlilik ve sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliklerin bu sorunun giderek büyümesinde önemli rol oynadığını aktaran Elkin, antimikrobiyal direncin yalnızca antibiyotiklerin etkisini kaybetmesiyle sınırlı olmadığını paylaştı.

Elkin, antimikrobiyal direncin, modern tıbbın geleceğini tehdit ettiğine işaret ederek, "Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitlerde gelişebilen bu sorun, tedavi başarısızlığına, sepsis riskinin artmasına, hastanede yatış sürelerinin uzamasına ve sağlık harcamalarının yükselmesine neden olabiliyor. Ayrıca cerrahi girişimler, organ nakilleri, kanser tedavileri ve yoğun bakım uygulamalarının güvenliği de antimikrobiyal dirençten etkilenebiliyor." ifadelerini kullandı.

Gereksiz ve uygunsuz antibiyotik kullanımı, viral enfeksiyonlarda antibiyotik reçetelenmesi, reçetesiz ilaç temini ve yanlış tedavi uygulamalarının antimikrobiyal direncin gelişimini hızlandırabildiğine dikkati çeken Elkin, akılcı antimikrobiyal kullanımının önemini vurguladı.

Elkin, Dünya Sağlık Örgütünün AWaRe sınıflandırmasına da değinerek, antibiyotiklerin doğru hastada, doğru ilaç, doğru doz ve uygun sürede kullanılmasının, dirençle mücadelede temel yaklaşımlardan biri olduğunu aktardı.

Antimikrobiyal dirençle mücadelede koruyucu sağlık hizmetlerinin belirleyici rolüne işaret eden Elkin, aşılama, el hijyeni, güvenli su ve sanitasyon, gıda güvenliği ve sağlık kuruluşlarında enfeksiyon kontrol uygulamalarının enfeksiyon sıklığını ve buna bağlı antimikrobiyal kullanım gereksinimini azaltabileceğini kaydetti.

Geleceğin hekimlerinin antimikrobiyal dirençle mücadeledeki sorumlulukları vurgulandı

Elkin, aşılamanın öneminin altını çizerek, "Aşılama yalnızca bireyleri enfeksiyonlardan korumakla kalmıyor, toplum genelinde antibiyotik ihtiyacının azaltılmasına da katkı sağlıyor. Sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde el hijyeni, izolasyon önlemleri, çevresel temizlik ve ekip çalışması büyük önem taşıyor. Enfeksiyon kontrolü, tüm sağlık çalışanlarının ortak sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

Antimikrobiyal direncin yalnızca hastanelerde veya muayene odalarında ortaya çıkan bir sorun olmadığını vurgulayan Elkin, hastane ve evsel atık suları, tarımsal faaliyetler, hayvansal atıklar ve çevresel kirliliğin dirençli mikroorganizmaların yayılımına katkıda bulunabileceğini belirtti.

Elkin, antimikrobiyal dirençle mücadelenin, toplumun tamamını kapsayan koruyucu sağlık politikalarıyla desteklenmesi gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Geleceğin hekimlerine antimikrobiyal dirençle mücadelede önemli sorumluluklar düşüyor. Hekimler yalnızca hastalıkları tedavi eden değil, aynı zamanda toplum sağlığını koruyan ve sağlıklı davranışların gelişmesine katkıda bulunan profesyonellerdir. Geleceğin hekimleri, antibiyotik reçetelemeden önce tedavi gereksinimini sorgulamalı, uygun hastalarda mikrobiyolojik incelemeleri değerlendirmeli ve lokal direnç verilerini takip etmelidir. Bunun yanı sıra enfeksiyon kontrol önlemlerine uymalı, aşı danışmanlığı yapmalı ve hastalarını akılcı antibiyotik kullanımı konusunda bilgilendirmelidir. Antibiyotikler geleceğe bırakacağımız ortak bir sağlık mirasıdır. Direnci önlemek, tedaviyi korumaktır."