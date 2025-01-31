Biruni Üniversitesi'nden Bilim Okulu

Ekonomi

Biruni Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bilim Okulu" kursuyla sağlık alanında eğitim gören öğrencilere akademik kariyerlerinde adım atma fırsatı sundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurs kapsamında öğrencilere proje yazma, başvuru süreçleri ve akademik çalışmalarda izlenecek yollar aktarıldı.

TÜBİTAK'ın 2237-A programı kapsamında desteklenen kurs, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlendi. Öğrenciler, başvuru için gereken belgeler, etik kurul dosyasının hazırlanması ve başvuru süreçlerinde dikkat edilecek hususlar konusunda bilgilendirildi.

Öğrenciler aynı zamanda başvuracakları projeleri nasıl geliştireceklerini de öğrenme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Fizyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Ünal, kursun amacının sağlık alanlarında eğitim gören öğrencilerin proje yazma ve başvurma süreçlerini doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Ünal, kursun, öğrencilerin akademik kariyerlerinde, özellikle tez dönemlerinde ve sonrası süreçlere katkı sağlamak için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kursun öğrencilerin akademik hayatlarında son derece önemli olduğuna vurgu yapan Ünal, "Bu kurs, öğrencilerin ileride akademisyen olduklarında yayın yapmalarını ve doçentlik ya da profesörlük unvanlarına ulaşmalarını kolaylaştıracak önemli adımlar atmalarını sağlayacak. Bilim Okulu'nun birinci aşamasını tamamladık, şimdi mart veya nisanda ikinci aşamayı gerçekleştireceğiz. Bu aşamada, elde edilen verilerin nasıl makaleye dönüştürüleceği ve çalışmanın nasıl tasarlanacağı üzerine eğitimler verilecek." açıklamalarında bulundu.

Ünal, "Öğrenciler genellikle kafalarında bir fikirle başvuruyorlar ama hangi başvuruya yönelmeleri gerektiğini ve nasıl ilerlemeleri gerektiğini bilmiyorlardı. Bu kurs, onlara hangi projelere başvuracaklarını ve nasıl ilerleyeceklerini öğretmek üzerineydi." ifadelerini kullandı.

Biruni Üniversitesi'nin akademik kadrosunun öğrencilere rehberlik yaparak projelerde yer almalarını teşvik ettiğine dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Her öğrenci tek başına bir proje yapamayabilir ama mevcut projelerde yer alarak fikir geliştirebilirler. Bilim böyle ilerliyor, öğrenciler projelerde yer alırken, yeni bakış açıları geliştirebilir ve danışman hocasıyla yeni projeler oluşturabilirler. Akademisyenlerin öğrencilere rehberlik etmeleri, onları yönlendirmeleri çok değerli. Öğrenciler, projelerini hazırlarken hangi kurumlarla temasa geçmeleri gerektiğini ve projelerini nasıl yayına dönüştürebileceklerini öğreniyorlar."