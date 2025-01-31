Biruni Üniversitesi'nden Bilim Okulu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Biruni Üniversitesi'nden Bilim Okulu

Biruni Üniversitesi, TÜBİTAK'ın desteklediği 'Bilim Okulu' kursuyla öğrencilere akademik destek sağladı.

31.01.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biruni Üniversitesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Bilim Okulu" kursuyla sağlık alanında eğitim gören öğrencilere akademik kariyerlerinde adım atma fırsatı sundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kurs kapsamında öğrencilere proje yazma, başvuru süreçleri ve akademik çalışmalarda izlenecek yollar aktarıldı.

TÜBİTAK'ın 2237-A programı kapsamında desteklenen kurs, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine yönelik düzenlendi. Öğrenciler, başvuru için gereken belgeler, etik kurul dosyasının hazırlanması ve başvuru süreçlerinde dikkat edilecek hususlar konusunda bilgilendirildi.

Öğrenciler aynı zamanda başvuracakları projeleri nasıl geliştireceklerini de öğrenme fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Fizyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Ünal, kursun amacının sağlık alanlarında eğitim gören öğrencilerin proje yazma ve başvurma süreçlerini doğru bir şekilde öğrenmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Ünal, kursun, öğrencilerin akademik kariyerlerinde, özellikle tez dönemlerinde ve sonrası süreçlere katkı sağlamak için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kursun öğrencilerin akademik hayatlarında son derece önemli olduğuna vurgu yapan Ünal, "Bu kurs, öğrencilerin ileride akademisyen olduklarında yayın yapmalarını ve doçentlik ya da profesörlük unvanlarına ulaşmalarını kolaylaştıracak önemli adımlar atmalarını sağlayacak. Bilim Okulu'nun birinci aşamasını tamamladık, şimdi mart veya nisanda ikinci aşamayı gerçekleştireceğiz. Bu aşamada, elde edilen verilerin nasıl makaleye dönüştürüleceği ve çalışmanın nasıl tasarlanacağı üzerine eğitimler verilecek." açıklamalarında bulundu.

Ünal, "Öğrenciler genellikle kafalarında bir fikirle başvuruyorlar ama hangi başvuruya yönelmeleri gerektiğini ve nasıl ilerlemeleri gerektiğini bilmiyorlardı. Bu kurs, onlara hangi projelere başvuracaklarını ve nasıl ilerleyeceklerini öğretmek üzerineydi." ifadelerini kullandı.

Biruni Üniversitesi'nin akademik kadrosunun öğrencilere rehberlik yaparak projelerde yer almalarını teşvik ettiğine dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Her öğrenci tek başına bir proje yapamayabilir ama mevcut projelerde yer alarak fikir geliştirebilirler. Bilim böyle ilerliyor, öğrenciler projelerde yer alırken, yeni bakış açıları geliştirebilir ve danışman hocasıyla yeni projeler oluşturabilirler. Akademisyenlerin öğrencilere rehberlik etmeleri, onları yönlendirmeleri çok değerli. Öğrenciler, projelerini hazırlarken hangi kurumlarla temasa geçmeleri gerektiğini ve projelerini nasıl yayına dönüştürebileceklerini öğreniyorlar."

Kaynak: AA

Ekonomi, Tübitak, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biruni Üniversitesi'nden Bilim Okulu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:58 Erdoğan’dan Özel’e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda Erdoğan'dan Özel'e: İkinci sarı kartı da görecek, nereden bakarsak acınacak durumda
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
07:40 İstanbullular bugün dikkat Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var İstanbullular bugün dikkat! Yürüyüşe çıkmayın, pencereleri kapatmakta fayda var
07:16 İstanbul’da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü İstanbul'da 17 yaşındaki çocuk ailesinden 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü
01:17 Yalova’da vatandaşlara “su“ uyarısı: Sakın içmeyin Yalova'da vatandaşlara "su" uyarısı: Sakın içmeyin
00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 19:49:04. #1.13#
SON DAKİKA: Biruni Üniversitesi'nden Bilim Okulu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.