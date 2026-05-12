BIST 100'de Ciddi Düşüş

12.05.2026 18:46
BIST 100 endeksi %2,34 değer kaybederek 14.779,93 puandan kapandı. İşlem hacmi 223 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kaybederek 14.779,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 353,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 223 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,52, holding endeksi yüzde 2,70 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 0,74 ile elektrik, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,21 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeler ve enerji fiyatlarına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, ABD'de yıllık enflasyonun nisanda hızlandığını gösteren verilerin ardından negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,6, yıllık bazda ise yüzde 3,8 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen yıllık enflasyon, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), sanayi üretimi, ABD'de haftalık mortgage başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.600 puanın destek, 14.900 ve 15.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 9 milyar 529,2 milyon dolar, bu yıl ise 51 milyar 890 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

