BIST 100'de Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika
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BIST 100'de Düşüş Devam Ediyor

08.07.2026 13:20
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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %1,46 değer kaybederek 14.285,65 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,46 değer kaybederek 14.285,65 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 211,73 puan ve yüzde 1,46 düşüşle 14.285,65 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 113,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,60, holding endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,28 ile sigorta, en fazla kaybeden ise yüzde 3,53 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da tırmanan gerilimlerin enflasyon ve merkez bankalarının politika adımları üzerindeki dolaylı etkilerine ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildi.

36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden gelecek haber akışı da yakından takip ediliyor.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında Fed toplantı tutanaklarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100'de Düşüş Devam Ediyor - Son Dakika

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