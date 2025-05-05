BIST 100 Endeksi %0,72 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi %0,72 Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.101,49 puana geriledi.

05.05.2025 13:22
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,72 değer kaybederek 9.101,49 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,09 puan ve yüzde 0,72 azalışla 9.101,49 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 34,6 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2,08 ile turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,73 ile iletişim olarak kayıtlara geçti.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise enflasyon, nisanda aylık bazda yüzde 3, yıllık bazda yüzde 37,86 oldu.

Bununla birlikte, Borsa İstanbul Grubu, pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının takas tarihine ilişkin açıklamasında, "Sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcıların işlem maliyetlerini azaltmak, işlem sonrası risklerini azaltmak ve küresel piyasaların işlem sonrası süreçleri ile uyumlanabilmek amacıyla, 'T+1' takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği, sermaye piyasasına olası etkileri ve piyasa katılımcıları açısından doğurabileceği sonuçların detaylı olarak değerlendirilmesi amacıyla tüm piyasa paydaşlarının konuya ilişkin görüşlerinin alınacağı bir değerlendirme sürecini başlatmış bulunduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz." ifadesine yer verdi.

Analistler, ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret yaklaşımının ekonomiler üzerindeki etkilerinin yakından takip edildiğini söyledi.

Günün geri kalanında ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi %0,72 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi %0,72 Düştü - Son Dakika
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