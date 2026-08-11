BIST 100 Endeksi %1,28 Düştü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi %1,28 Düştü

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 13.634,92 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,28 değer kaybederek 13.634,92 puana geriledi.

Dün günü 13.811,60 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 21,14 puan ve yüzde 0,15 azalışla 13.790,46 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 176,6 puan ve yüzde 1,28 azalışla 13.634,92 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.562,45, en yüksek 13.790,46 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,05 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 1,29 ve mali endeks yüzde 1,25 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü yükselirken 76'sı düştü, 1 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, ASELSAN ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 373 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,13, bileşik getirisi yüzde 41,76 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1537, sterlin/dolar paritesi 1,3504 ve dolar/yen paritesi 159,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,7405 liradan, avro 55,1190 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 azalışla 4 bin 373 dolardan, Londra'da ekim vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,2 artışla 89,65 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi %1,28 Düştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi %1,28 Düştü - Son Dakika
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