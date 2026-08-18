Dışişleri'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika
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Dışişleri'nden İsrail'e Kınama

Dışişleri\'nden İsrail\'e Kınama
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye'deki Ebu Zuhur Havaalanı'na düzenlediği saldırıları kınadı.

Dışişleri Bakanlığından, İsrail'in Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

"GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ" 

Açıklamada, "Suriye'nin İdlib şehri kırsalında yer alan Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne bugün sabaha karşı İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarını güçlü şekilde kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in, Suriye'nin altyapısını ve yeteneklerini hedef alan, toprak bütünlüğü ve birliğini ihlal eden saldırılarının pervasızca sürdüğü vurgulanan açıklamada, "İsrail'in Suriye'ye yönelik her geçen gün yeni bir boyut kazanan saldırganlığına son verilmesini teminen daha kararlı bir tutum sergilenmesi ve uluslararası hukuku hiçe sayan bu eylemler karşısında hesap verebilirliğin sağlanması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU? 

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin doğusunda bulunan terk edilmiş durumdaki Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na saldırı düzenlemişti. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

Suriyeli yetkili, İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na 8 saldırı düzenlediğini belirterek, saldırılarda pistin yanı sıra hangarda atıl durumdaki bir yapının hedef alındığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri'nden İsrail'e Kınama - Son Dakika

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