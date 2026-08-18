Gazeteci Nurettin Soydan'dan Ece Erken'e "Dedikoducu dede" cevabı - Son Dakika
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Gazeteci Nurettin Soydan'dan Ece Erken'e "Dedikoducu dede" cevabı

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Magazin gazetecisi Nurettin Soydan, Haberler.com stüdyosunda Nur Ertürk’ün konuğu olduğu programda Ece Erken ile yaşadığı polemiğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen “Dedikoducu dede” ifadesine tepki gösteren Soydan, yıllarca magazin programlarında yorum yapan isimlerin eleştiriye açık olması gerektiğini söyledi. Soydan, Erken’in bazı paylaşımlarını yazıp silmesini de eleştirerek, “Bir şey savunuyorsan, karşısındaysan karşısında olmaya devam et” dedi.

Magazin gazetecisi Nurettin Soydan, Haberler.com stüdyosunda Nur Ertürk’ün konuğu oldu. Soydan, son dönemde Ece Erken ile arasında yaşanan polemiğin yanı sıra magazin gazeteciliğinin sınırları, sosyal medya paylaşımları ve meslek örgütlerinin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“DEDİKODUCU DEDE” İFADESİNE TEPKİ

Kendisinin “dedikoducu dede” şeklinde nitelendirilmesine tepki gösteren Soydan, yıllardır magazin gazeteciliği yaptığını ve eleştirilerini kişilere yönelik saygı sınırları içerisinde dile getirdiğini söyledi.

Soydan, Erken’in geçmişte magazin programlarında insanların özel hayatlarını yorumlayan bir isim olduğunu belirterek, bu nedenle bugün kendisine yöneltilen eleştirilere tepki göstermesini çelişkili bulduğunu ifade etti.

“BİR ŞEY SAVUNUYORSAN, KARŞISINDAYSAN KARŞISINDA OLMAYA DEVAM ET”

Sosyal medyada yazılıp daha sonra silinen paylaşımlara da değinen Soydan, bunun tutarsızlık göstergesi olduğunu savundu.

Soydan, “Bir şey savunuyorsan, karşısındaysan karşısında olmaya devam et” diyerek, sosyal medyada silinen paylaşımların dijital ortamda tamamen ortadan kalkmadığını söyledi.

“HATA İNSANLAR İÇİN”

Magazin dünyasında haber ve yorum yapan kişilerin de zaman zaman hata yapabileceğini belirten Soydan, önemli olanın hatanın farkına varılması olduğunu söyledi.

Soydan, eksik bilgi nedeniyle birilerini üzmüş olabileceklerini ancak böyle durumlarda yüz yüze özür dilemenin ve gerektiğinde haberi düzeltmenin önemli olduğunu ifade etti.

MAGAZİN GAZETECİLERİ DERNEĞİ’NİN TUTUMUNU DEĞERLENDİRDİ

Soydan, yaşanan polemiğin ardından Magazin Gazetecileri Derneği tarafından yapılan açıklamaya da değindi. Yaklaşık 10 yıl başkanlığını yaptığı derneğin yeni yönetiminin meslektaşlarının haklarını korumanın yanı sıra meslek içerisindeki yanlışlara da müdahale etmesi gerektiğini belirtti.

Soydan, derneğin olayın ardından aldığı tutumu olumlu bulduğunu söyledi.

“MAGAZİN GAZETECİLİĞİYLE SOSYAL MEDYA AYNI ŞEY DEĞİL”

Dijital medyanın gelişmesiyle birlikte magazin haberciliğinin de değiştiğine dikkat çeken Soydan, sosyal medya hesapları ve YouTube kanalları üzerinden yapılan yayınlarla profesyonel gazetecilik arasında fark bulunduğunu söyledi.

Soydan, “Lafazanlıkla, çok laf kalabalığı yapmakla o kişiyi değerlendirmek, o haberi analiz etmek aynı şey değil” diyerek, magazin programlarında yalnızca gündem oluşturmak amacıyla yapılan yorumların eleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

“GÜNDEMDE KALMAK İÇİN YAPILMIŞ OLABİLİR”

Ece Erken’in yaşanan polemik sonrasında yeniden gündeme gelmesini de değerlendiren Soydan, yaşananların bir plan dahilinde gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini dile getirdi.

Soydan, “İki mesaj atar siler, bu birilerine dikkatini çeker. Sonra konuşulur. Sonra MYD kınar. Arkadaşlar onlara sahip çıkar. Bağlantılar olur. Yine Ece konuşulur” ifadelerini kullandı.

“EN İYİ ŞEY ECE’NİN ADINI ALMAMAK”

Soydan, polemiğin daha fazla büyütülmemesi gerektiğini belirterek, bundan sonraki süreçte Erken’in adının gündeme getirilmemesinin en doğru tavır olacağını söyledi.

Magazin gazeteciliğinin sanat dünyasıyla iç içe olduğunu belirten Soydan, haber değeri taşıyan gelişmelerin kamuoyuna aktarılmasının gazetecilerin görevi olduğunu ancak bunun yapılırken meslek kurallarına ve kişilerin özel hayatına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Soydan, yaşanan polemiğin ardından kendisine Erken tarafından herhangi bir telefon ya da mesaj gelmediğini de açıkladı.

Ece Erken, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ece Erken Gazeteci Nurettin Soydan'dan Ece Erken'e 'Dedikoducu dede' cevabı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazeteci Nurettin Soydan'dan Ece Erken'e "Dedikoducu dede" cevabı - Son Dakika
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