CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın

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Menderes'te başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen'in 15 oyla kazanması sonrası CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'den YENİ Parti'ye sert tepki geldi. Seçim sürecinde CHP'den oy talep edilmediğini savunan Gümrükçü, kendilerine yöneltilen eleştirilere “Bizden oy istemeyen insanlara oy vermemekle suçlanıyoruz. Seçim kaybetmeye alışın” sözleriyle karşılık verdi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Menderes Belediye Başkan Vekilliği seçiminin Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen'in zaferiyle sonuçlanmasının ardından YENİ Parti'ye sert sözlerle yüklendi. Gümrükçü, "Bizden oy istemeyen insanlara oy vermemekle suçlanıyoruz. Seçim kaybetmeye alışın" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI ADAYI KAZANDI 

İzmir'in Menderes ilçesinde Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisi olağanüstü toplandı. Başkan vekilinin belirlendiği seçimde ilk üç turda gerekli çoğunluk sağlanamazken, son turda Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 15 oy alarak başkan vekili seçildi.

Seçimin ardından CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, düzenlediği basın toplantısında yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gümrükçü, özellikle YENİ Parti ile seçim öncesindeki temaslar ve CHP'den oy istendiği yönündeki iddialar üzerinden sert açıklamalar yaptı.

"MENDERES'TE YAŞANANLARIN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"

Gümrükçü, Menderes'teki aday belirleme sürecinin geçmiş dönemde yapılan tercihlerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini savundu.

"Menderes'te belediye başkan adayını, meclis üyelerini, AKP'nin adayını, YENİ Parti'nin adayını da CHP'nin adayını da ben belirlemedim" diyen Gümrükçü, 2023'teki kurultayın ardından göreve gelen yöneticilerin bazı ilçelerde yanlış tercihler yaptığını ileri sürdü.

Gümrükçü, "Belirli bir kural ve kaideye dayanmadan birçok ilçede yanlış tercih yaptılar ve bunların bedelini şu anda ödüyoruz. Bugün Menderes halkı ödüyor" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın

"HALKIN İRADESİNE AYKIRI HAREKET EDİLDİ"

Siyasi partilerin seçim dönemlerinde farklı ittifaklar kurabileceğini belirten Gümrükçü, CHP'lilerin başka partilerin adaylarını desteklemek zorunda olmadığını söyledi.

Gümrükçü, Menderes'teki sürecin sorumluluğunun önceki dönemde görev yapan ve daha sonra başka bir siyasi parti çatısı altında hareket eden isimlerde olduğunu savunarak, "Hatanın neresinden dönülse kârdır. Siz gelin bu arkadaşları destekleyin dedik" ifadelerini kullandı.

Mecliste bulunan siyasi partilerin CHP'nin adayını desteklememesini de eleştiren Gümrükçü, bunun seçmen iradesine aykırı olduğunu öne sürdü.

"BİZDEN OY İSTEYEN OLMADI"

Seçim öncesinde YENİ Parti veya AK Parti ile CHP arasında kurumsal bir görüşme yapılmadığını belirten Gümrükçü, kendilerine doğrudan oy talebi gelmediğini söyledi.

Gümrükçü, "Yaklaşık sekiz gündür YENİ Parti ya da AKP ile 'Sen beni destekle' gibi bir kurumsal görüşme yapılmamıştır" dedi.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün CHP'li meclis üyeleriyle CHP yönetiminin bilgisi dışında temas kurduğunu iddia eden Gümrükçü, daha sonra CHP'nin adayı Mehmet Ali Akar'ın adaylığı konusunda yaklaşık 45 dakika süren bir görüşme yapıldığını aktardı.

CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın

"ARAMALARIMA VE MESAJIMA DÖNÜLMEDİ"

Gümrükçü, seçimden bir gün önce YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile iletişim kurmak istediğini, ardından Evrim isimli parti yöneticisine ulaştığını ancak kendisine dönüş yapılmadığını söyledi.

Gümrükçü, "Dün akşam 19.09'da Evrim Bey'e mesaj attım ve müsaitliğinde geri dönüş yapmasını istedim. O mesaja dahi dönülmedi" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmenin ardından CHP'nin kendi adayını belirleme kararı aldığını söyleyen Gümrükçü, hiçbir siyasi partinin meclis üyesiyle oy pazarlığı yapmadığını ve herhangi bir partiden meclis üyesini kendi tarafına çekmeye çalışmadığını belirtti.

"4. TURA GİDEMEYECEĞİMİZİ BİLİYORDUK"

YENİ Parti'nin üçüncü tur ve dördüncü tur üzerinden yaptığı açıklamaları da eleştiren Gümrükçü, CHP'nin meclisteki sandalye sayısı nedeniyle dördüncü tura kalamayacağını bildiklerini söyledi.

Gümrükçü, "3. turda CHP'nin adayı kalırsa biz 4. turda ona oy veririz" şeklindeki açıklamanın bir anlaşma gibi sunulmasını eleştirerek, "Bunu da anlaşmaymış gibi duyurmak siyasi ahlaksızlık" dedi.

"KILIÇDAROĞLU YENİ PARTİLİLERE OY VERİN DEMİŞ"

Meclis salonundan ayrılmalarıyla ilgili de konuşan Gümrükçü, sürecin sağlıklı yürütülmediğini savundu.

Gümrükçü, CHP'nin grup odasında yapılan görüşmeler sırasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YENİ Partililere oy verilmesi yönünde talimat verdiğinin kendisine aktarıldığını söyledi.

Gümrükçü, "Sonra Müslim Sarı aradı. 'Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YENİ Partililere oy verin' dediğini iletti" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın

"YANLIŞININ FATURASINI BANA KESEMEZSİN"

Menderes'teki seçim sonucunun sorumluluğunun CHP'ye yüklenemeyeceğini savunan Gümrükçü, YENİ Parti'ye yönelik eleştirilerini sertleştirdi.

"Sen seçim kaybettin diye faturayı ben ödeyecek değilim" diyen Gümrükçü, CHP'den oy talep etmeyen bir siyasi partinin seçim sonucundaki başarısızlığından CHP'yi sorumlu tutamayacağını söyledi.

Gümrükçü, "Seçimi kaybeden sensin, ben değilim. Bugün gelinen noktanın sorumlusu sizsiniz" diye konuştu.

"SEÇİM KAYBETMEYE ALIŞIN"

Gümrükçü, kendilerine yönelik "CHP oy vermedi" eleştirilerine de tepki gösterdi.

"CHP bize oy vermedi diyorlar. Nereden biliyorsun?" ifadelerini kullanan Gümrükçü, CHP'nin adayına oy vermeyen seçmenlerin tamamının nedenini bilmenin mümkün olmadığını söyledi.

Gümrükçü, açıklamasının devamında, "Bizden oy istemeyen insanlara oy vermemekle suçlanıyoruz. Adayı sen göstereceksin, kaybedince faturayı bana keseceksin. Seçim kaybetmeye alışın" dedi.

"İLK SEÇİMDE MENDERES'İ YENİDEN KAZANACAĞIZ"

Menderes Belediyesi'nin yeniden CHP yönetimine geçeceğini savunan Gümrükçü, gelecek seçimlere işaret etti.

Menderes'te yaşanan sürecin CHP açısından bir yenilgi değil, yeniden yapılanma süreci olduğunu belirten Gümrükçü, "Menderes'te yapılan her türlü haksızlığın karşısında olacağız" dedi.

Gümrükçü, "Söz veriyorum, ilk seçimde Menderes Belediyesi'ni yine CHP kazanacak" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın

"CHP KİMSENİN KOALİSYON ORTAĞI DEĞİL"

CHP'nin kendi kararlarını bağımsız şekilde alan bir siyasi parti olduğunu vurgulayan Gümrükçü, farklı partilerle yapılacak olası iş birliklerinin de belirli kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

"CHP kimsenin koalisyon ortağı değildir" diyen Gümrükçü, siyasi partiler arasında uzlaşma sağlanacaksa bunun yetkili kurullarda görüşülmesi gerektiğini belirtti.

Gümrükçü, Menderes'teki sürecin diğer seçimler açısından da ders niteliğinde olduğunu savunarak, "Siyaset bahane üretme ya da mazeret anlatma yeri değil" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı, sözlerinin sonunda ise Menderes'te 2,5 yıllık geçiş sürecinin ardından yeniden çalışma başlatacaklarını belirterek, İzmir'deki belediyelerin tamamını CHP yönetimine kazandırma hedeflerini yineledi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti, AK Parti, Menderes, İzmir, Seçim, Son Dakika

Son Dakika CHP CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den YENİ Parti'ye Menderes mesajı: Seçim kaybetmeye alışın - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan as Hakan as :
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