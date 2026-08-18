Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin'den olay paylaşım - Son Dakika
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Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin'den olay paylaşım

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin\'den olay paylaşım
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Uyuşturucu testi pozitif çıkan Galatasaray’ın taraftar gruplarından Ultraslan’ın tribün lideri Sebahattin Şirin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ''Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Esfel-i sâfilîn. Aşağılıkların en aşağılısınız.'' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın taraftar gruplarından UltrAslan’ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer)’in uyuşturucu testi pozitif çıktı.

TEST SONUCU POZİTİF

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ağustos günü‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışı çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Galatasaray’ın taraftar gruplarından Ultraslan’ın tribün lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer)’in uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede, Şirin’in saç örneğinde 'amfetamin' ve 'metamfetamin' maddesi tespit edildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Galatasaray’ın taraftar gruplarından Ultraslan’ın tribün lideri Sebahattin Şirin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sonuca itiraz eden Şirin, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

''Elhamdülillah

Elhamdülillah

Elhamdülillah

Veyemkurûne veyemkuru(A)llâh(u)(s) va(A)llâhu ?ayru-lmâkirîn(e)

Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.

Esfel-i sâfilîn.

Aşağılıkların en aşağılısınız.''

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin'den olay paylaşım

SAVCILIK İFADESİNDE ''UYUŞTURUCUYA KARŞIYIM'' DEMİŞTİ

Savcılık ifadesinde uyuşturucuya karşı olduğunu belirten Şirin, "İkametimde bulunan tabanca, tabancaya ait şarjör ve mermilerin yaklaşık 6 ay önce Trabzon Of'ta bulunduğum esnada sezonluk işçi olarak gelen Gürcü vatandaştan 45 bin lira elden nakit para vererek satın aldım. Silahı satın alırken yanımda başka kimse yoktu. Tabanca ve mermileri aldıktan sonra hiçbir şekilde kullanmadım, çalışıp çalışmadığını dahi bilmiyorum. Tabanca almamın sebebi tamamen kendimi korumak amacıyladır. Çünkü tribünlerde aktif olarak görev alan ve tribüne sızmaya çalışan, uyuşturucu madde kullanan ve tribüne sokup satmaya çalışan kişilerle mücadele ettiğim için tehditlerde kendimi korumak için aldığım tabanca ve mermilerdir. Uyuşturucuya karşıyım. Bu amaçla da olsa ruhsatsız mermi ve tabanca bulundurduğum için pişmanım. Şarjörlere ve fişeğe dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Hangi tarihte ve ne şekilde ikametime girdiğine dair herhangi bir bilgim yoktur. 4 adet balistik yelekten bir tanesini yaklaşık 5 yıl önce Zeytinburnu'nda adını bilmediğim bir iş yerinden kendim satın almıştım. Amacım olası tehdit durumlarında kendimi korumaktı. Diğer balistik yeleklerden bir tanesini de 5 ay önce ismini Hakan olarak bildiğim, Avrupa maçlarında sima olarak tanıdığım ancak kendisi hakkında başka bilgiye sahip olmadığım bir kişiden hediye olarak almıştım. Diğer iki yeleğe dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır" demişti.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin'den olay paylaşım

NELER OLMUŞTU?

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin, sosyal medya hesabı üzerinden Adalet Bakanı Akın Gürlek'e hitaben açık bir mektup yayımladı. Paylaşımında şampiyonluk yarışına dair iddialardan bahsederek devlete güven çağrısında bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sosyal medya paylaşımları ve kulüp/taraftar ilişkileri odağında soruşturma başlatıldı. Şirin hakkında, 6222 Sayılı Kanun (Sporda şiddet, usulsüz seyirci girişi/bilet işlemleri), TCK 217/A (Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma), Uyuşturucu kullanma, dolandırıcılık ve ruhsatsız silah bulundurma maddeleri kapsamında gözaltı kararı verildi ve emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin'den olay paylaşım

EV ARAMASI VE SORUŞTURMA DETAYLARI

Emniyetteki işlemler sırasında Şirin'in ikametinde yapılan aramalarda nakit para, altın/mücevherat ile ruhsatsız silah ele geçirildi. Şirin ifadesinde, evinde bulunan ziynet ve paraları yılların birikimi ve düğün hediyeleri olarak; silahı ise kişisel güvenlik gerekçesiyle bulundurduğunu söyledi. Ayrıca kulüple aralarında karaborsa/ücretsiz bilet bağı bulunmadığını belirtti.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin'den olay paylaşım

ADLİYEYE SEVK VE EV HAPSİ KARARI

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Şirin, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Şirin; halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak, ruhsatsız silah bulundurmak ve 6222 sayılı Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla tutuklama talebi yerine ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükümleri istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek Sebahattin Şirin hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar vererek kendisini adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, Galatasaray, Uyuşturucu, Futbol, Tuzak, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin'den olay paylaşım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sebahattin Şirin'den olay paylaşım - Son Dakika
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