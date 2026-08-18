Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bıçaklı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Akkent Mahallesi'nde bulunan bir işletmenin önünde meydana geldi. İddiaya göre S.A.K. isimli bir şahıs, Melih Meriç'e bıçakla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Meriç, daha sonra ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Meriç'in ameliyata alındığı öğrenildi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

SALDIRI SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

Saldırı sonrasında olay yerinde yaşananlar ve Meriç'in sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşındığı anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı

VALİ ÇEBER: TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken Gaziantep Valisi Kemal Çeber, konuya ilişkin taptığı açıklamada saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırıldığını ve tedavi altına alındığını belirterek, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz" dedi.

ESKİ CHP İLÇE BAŞKANI ÇIKTI 

Öte yandan saldırganın önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. olduğu ve arandığı bildirildi.

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Son Dakika Güncel Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Acar Serkan Acar:
    Allah şifa versin 6 1 Yanıtla
  • tuncay.brn tuncay.brn:
    kimse efelenmesin vekillik de fayda etmez 3 4 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    ülkenin civisi cıkmıs millet hala a b c partisi savunma derdinde tatlı uykular 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırı! Hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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