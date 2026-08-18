Kadın avukata sokak ortasında kanlı infaz: Güpegündüz kurşun yağdırdı

Peru'nun La Libertad bölgesine bağlı Pacasmayo eyaletinde, 15 Ağustos Cumartesi günü saat güpegündüz dehşet verici bir suikast gerçekleşti. 43 yaşındaki iki çocuk annesi avukat Helenn Giulianna Silva Padilla, San José'de restobarda iş arkadaşlarıyla oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

PARMAKLIKLAR ARKASINDAN DOĞRUDAN BAŞINDAN VURULDU

Mekana saat 14.00 civarında gelen ve masadaki üç kişiyle sohbet eden Silva Padilla, motosikletli iki saldırganın hedefi oldu. Başında koyu renk kask bulunan tetikçi, motosikletten inerek mekanın demir parmaklıklarına yaklaştı ve doğrudan kadın avukatı hedef alarak yakın mesafeden başından vurdu.

Masadaki diğer kişilere dokunmayan saldırgan, kendisini bekleyen suç ortağının motosikletine binerek hızla gözden kayboldu.

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Silva Padilla, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KARTEL ŞÜPHESİ

Güvenlik kameralarına anbean yansıyan dehşet anlarının ardından Pacasmayo Polis Suç Araştırma Birimi (Depincri) geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, avukatın saldırı öncesinde takip edilip edilmediğini, telefon trafiğini ve üstlendiği dosyaları mercek altına aldı. Polis, infazın yakın zamanda bir kartel liderine karşı açılan davayla veya avukatın takip ettiği diğer kritik dosyalarla bağlantılı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor.