Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı - Son Dakika
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Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı

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Ankara Güvenpark’ta 38 gündür eylem yapan er şehit yakınları ve er gaziler, polis müdahalesiyle parktan çıkarılarak Gazi Uyumevi’ne götürüldü. İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapmalarına izin verilmeyince yere yatarak protestolarını sürdüren gruptan bazı kişiler fenalaşırken, köprüye çıkarak intihar girişiminde bulunan bir gazi çevrendekilerce ikna edildi.

Ankara Güvenpark’ta hak arayışları için oturma eylemi yapan er şehit yakınları ve er gaziler, eylemlerinin 38’inci gününde polis müdahalesiyle parktan çıkarıldı. Gazi Uyumevi’ne götürülen gruptan İçişleri Bakanlığı önünde açıklama yapmak isteyenlere izin verilmeyince ortalık karıştı.

Güvenpark’ta 38 gündür oturma eylemini sürdüren er şehit yakınları ve er gazilere polis ekipleri müdahale etti. Eylemin yapıldığı alandan çıkarılan şehit aileleri ve gaziler, polis nezaretinde Gazi Uyumevi’ne götürüldü.

ÇIKIŞLARINA İZİN VERİLMEDİ 

Götürüldükleri Gazi Uyumevi'nde duruma sert tepki gösteren şehit yakınları ve gaziler, taleplerini duyurmak amacıyla İçişleri Bakanlığı önüne giderek basın açıklaması yapmak istedi. Ancak binanın çevresinde önlem alan polis ekipleri, grubun uyumevinden çıkışına müsaade etmedi.

BİR GAZİ İNTİHARA KALKIŞTI

Polis ekipleriyle uzlaşı sağlayamayan ve dışarı çıkmalarına izin verilmeyen gaziler, protestolarını bulundukları yerde sürdürerek yere yatma eylemi yaptı. Yaşanan arbede ve gerginlik sırasında bazı gaziler fenalaşarak baygınlık geçirdi. Olayların büyümesi üzerine bir gazi, yaşananlara tepki göstermek amacıyla yakındaki köprünün üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer gazilerin uzun uğraşları sonucu ikna edilen gazi, köprüden indirilerek güvenli alana alındı. 

İçişleri Bakanlığı, Güvenpark, Ankara, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazilerin ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüşü! Kimi bayıldı kimi intihara kalkıştı - Son Dakika

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