İsrail'in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas - Son Dakika
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İsrail'in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas

İsrail\'in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas
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İsrail'in Türkiye sınırının yanı başındaki Suriye'deki üssü vurmasının ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Ayrıca ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, dün ABD'nin İsrail, Türkiye ve Suriye arasında bir çatışmasızlık mekanizması kurmak için çalıştığını söylemişti.

  İsrail'in Türkiye sınırı yakınındaki bir Suriye hava üssünü vurmasının ardından ABD ile Türkiye arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile telefonda görüştü.

TSK'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" ifadelerine yer verildi.

SUUDİ MEVKİDAŞI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ayrıca, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.

ABD: ORTAK MEKANİZMA KURULACAK

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, İsrail'in Türkiye sınırı yakınındaki bir Suriye hava üssünü vurmasının ardından ABD'nin İsrail, Türkiye ve Suriye arasında bir çatışmasızlık mekanizması kurmak için çalıştığını söyledi.

Aynı zamanda ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olan Barrack, Türkiye'nin İsrail saldırıları konusunda önceden uyarılmadığını söyledi.

İsrail'in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas

NE OLMUŞTU?

Suriye devlet televizyonu, 18 Ağustos Salı günü Ebu Zuhur havaalanı pisti ve depolama tesisine sekiz hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.

ABD, saldırıyı "gereksiz bir tırmanma" olarak nitelendirerek İsrail'e yönelik nadir görülen bir kınama açıklaması yaptı. Türkiye de saldırıyı kınadı.

İsrail, saldırılar hakkında doğrudan yorum yapmasa da, Suriye'nin güvenlik statükosunu "ihlal etmenin eşiğinde" olduğunu belirterek, Şam'ı Türk birliklerinin hava üssüne konuşlanmasına izin vermekle suçladı.

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Son Dakika Gündem İsrail'in sınırımızın dibindeki üssü vurmasının ardından Türkiye ve ABD arasında kritik temas - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhammet Kavak Muhammet Kavak:
    Rezillik bu önce karsilik vereceksin eyyyy türkiye 0 0 Yanıtla
  • Ozcan Cebeci Ozcan Cebeci:
    Gazi ve şehit yakınlarının olaylı yürüyüş haberini neden yorumlara kapattınız son dakika sizde kervana katılmışsınız yazıklar olsun sizede haberciliğinizede. 0 0 Yanıtla
  • muttalip tecir muttalip tecir:
    Çok şidderli kınarız haaaa 0 0 Yanıtla
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