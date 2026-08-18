Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi - Son Dakika
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Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi

Galatasaray Barış Alper Yılmaz\'ın bonservisini belirledi
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Galatasaray, Premier Lig ekipleri Everton ve Tottenham gibi kulüplerin ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini 50 milyon Euro olarak belirledi.

Süper Lig devi Galatasaray, Premier Lig kulüplerinin radarına giren milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini netleştirdi.

PREMİER LİG KULÜPLERİ PEŞİNDE

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton ve Tottenham, 26 yaşındaki milli oyuncuyla yakından ilgileniyor. Everton'ın Galatasaray'a 35+5 milyon Euro seviyesinde sözlü bir teklifte bulunduğu, ancak sarı-kırmızılı kulübe henüz resmi bir teklifin ulaşmadığı aktarıldı.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi

BEKLENTİ: 50 MİLYON EURO

Yaşanan bu transfer hareketliliğinin ardından Galatasaray yönetimi, Barış Alper Yılmaz için beklentisini yükseltti. Sarı-kırmızılılar, milli yıldız için kapıyı 50 milyon Euro bonservis bedeliyle açacak ve resmi masaya bu rakamla oturmayı planlıyor.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi

SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU

Barış Alper Yılmaz, geride kalan sezonda çıktığı 49 resmi karşılaşmada 12 gol atıp 16 asist üreterek takımına büyük katkı sağladı. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor. Başarılı oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Tottenham, Everton, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Ellerinde patlacak. 5 milyon versinler dua edin. Adamlar 50 Mil. Bundan 10 kat kaliteli futbolcu alirlar 0 0 Yanıtla
  • Yüksel Yılmaz Yüksel Yılmaz:
    işimen 100 barış niye 50 ???!barış olmasa işimen o golleri atamaz 0 0 Yanıtla
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