Alihan Kuriş'in 'gizli hat' oyunu: Takibe yakalanmamak için başkasının adına hat kullanmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'e yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada, örgüt elebaşı olduğu belirtilen Kuriş'in teknik takipten kaçmak için uyguladığı gizlilik yöntemleri deşifre edildi. Kuriş'in, hisselerine tedbir konulan Göknur Gıda çalışanının üzerine kayıtlı GSM hattını kullandığı ve adli makamlara gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu kaydedildi.

TAKİPTEN KAÇMAK İÇİN BU YÖNTEMİ KULLANMIŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Alihan Kuriş Suç Örgütü" soruşturmasında dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yaptığı incelemelerde, örgüt lideri olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in güvenlik güçlerinin teknik ve fiziki takibinden kaçabilmek amacıyla yoğun gizlilik tedbirleri uyguladığı belirlendi.

TEDBİR KONULAN ŞİRKETİN ÇALIŞANI ÜZERİNE HAT AÇTIRMIŞ

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre Alihan Kuriş'in iletişim trafiğini gizlemek için, Göknur Gıda adlı şirkette sigortalı olarak çalışan A.K. isimli şahıs üzerine kayıtlı 0532... ile başlayan GSM hattını fiilen kullandığı tespit edildi. Kuriş'in, tüm kritik irtibatlarını kendi adına olmayan bu numara üzerinden yürüttüğü kaydedildi.

EMNİYET VE SAVCILIKTA GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Kuriş'in deşifre edilen telefon trafiğine ilişkin adli süreçte gerçeği gizlemeye çalıştığı da dosyaya girdi. Yapılan incelemelerde, Alihan Kuriş'in emniyet ve savcılık aşamasındaki resmi ifadelerinde söz konusu hattın kullanımı ve irtibatlarına dair gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanlarda bulunduğu tespit edildi.

BAŞSAVCILIK DUYURDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaya çıkan yeni detayla ilgili yapılan açıklamada, "Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında örgüt lideri Alihan Kuriş'in gizlilik tedbirleri kapsamında hareket ettiği, takip edilmemek adına başkası adına kayıtlı hatlar kullandığı, yüzde 13,43 hissesi için tedbir kararı alınan Göknur Gıda adlı şirkette sigortalı A.K. isimli bir şahıs adına kayıtlı GSM hattını kullandığı ve emniyet ve savcılık ifadesinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edildi" denildi.

Soruşturma çok yönlü olarak derinleştirilerek sürdürülüyor.