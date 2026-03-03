BIST 100 Endeksi %1.3 Düştü - Son Dakika
BIST 100 Endeksi %1.3 Düştü

03.03.2026 14:06
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 13.172,38 puana gerileyerek %1.3 azaldı.

Dün 13.346,43 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 50,40 puan ve yüzde 0,38 azalışla 13.296,03 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 174,04 puan ve yüzde 1,3 azalarak 13.172,38 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.163,32 puanı, en yüksek 13.380,04 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 3,01, mali endeks yüzde 0,73, hizmetler endeksi yüzde 0,13 ve sanayi endeksi yüzde 0,46 geriledi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 36'sı yükselirken 60'ı düştü. 4 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 274 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,31, bileşik getirisi yüzde 37,25 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1610, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 157,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,9790 liradan, avro 51,0830 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 kayıpla 5 bin 274 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 4,1 yükselişle 81,3 dolardan işlem görüyor.

