BIST 100 Endeksi 10,542,09 Puanla Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 10,542,09 Puanla Kapatıldı

28.07.2025 19:19
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BIST 100 endeksi günü 100,5 puan düşüşle 10.542,09 puandan kapadı, mali ve teknoloji endeksi geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 100,5 puan azalarak 10.542,09 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 30,39 puan ve yüzde 0,29 artışla 10.672,99 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.540,93 puanı, en yüksek 10.682,31 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 değer kaybederek, 10.542,09 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 117,71 puan ve yüzde 1 değer kaybederek, 11.700,51 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,16 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,60, teknoloji endeksi ve sanayi endeksi yüzde 0,62 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 66'sı geriledi, 2 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 315,6 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 315,6 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 milyon 363 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.4434, satışta 40.6055 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.3708, satışta 40.5325 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1615, sterlin/dolar paritesi 1,3397 ve dolar/yen paritesi 148,471 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,1 artışla 69 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 10,542,09 Puanla Kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 10,542,09 Puanla Kapatıldı - Son Dakika
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