Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13,44 puan artarak 8.010,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 0,60 puan ve yüzde 0,01 azalışla 7.996,10 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.970,10, en yüksek 8.069,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 8.010,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,56, teknoloji endeksi yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 19,12 puan ve yüzde 0,22 kazançla 8.642,98 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Sasa Polyester, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2025 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2025 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 2 milyon 66 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,89'dan, bileşik getirisi de yüzde 42,67'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,1595 lira, satışta 30,2803 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,1008 lira, satışta 30,2214 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 147,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,3 artışla 79,3 dolardan işlem görüyor.