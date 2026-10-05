BIST 100 endeksi 173,73 puan artışla 12.443,92 puandan kapandı - Son Dakika
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BIST 100 endeksi 173,73 puan artışla 12.443,92 puandan kapandı

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BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 173,73 puan artışla 12.443,92 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi yüzde 1,66 artışla 15.457,49 puandan kapanırken, altının kilogram fiyatı yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 570 bin 1 lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 173,73 puan artarak 12.443,92 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 102,93 puan ve yüzde 0,84 artışla 12.373,11 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.373,11 puanı, en yüksek 12.528,60 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 252,10 puan ve yüzde 1,66 artışla 15.457,49 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,80, mali endeks yüzde 1,48 ve sanayi endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 66'sı prim yaptı, 31'i geriledi. Astor Enerji, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 140 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 140 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 570 bin 1 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,19, bileşik getirisi yüzde 39,43 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,0388, satışta 49,2353 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,9357, satışta 49,1318 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1213, sterlin/dolar paritesi 1,3222 ve dolar/yen paritesi 158,0 düzeyinde seyrediyor.

Brent petrolün aralık vadeli varili ise yüzde 0,2 artışla 102,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi 173,73 puan artışla 12.443,92 puandan kapandı - Son Dakika
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