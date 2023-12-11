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BIST 100 Endeksi 185,32 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi 185,32 Puan Azalarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 185,32 puan azalarak 7.728,44 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.723,18, en yüksek 7.924,71 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 2,34 azalışla 7.728,44 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı ise 1983 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi 185,32 Puan Azalarak Kapandı
11.12.2023 - 18:51,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 185,32 puan azalarak 7.728,44 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,52 puan ve yüzde 0,08 değer kazancıyla 7.920,28 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.723,18, en yüksek 7.924,71 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 2,34 azalışla 7.728,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,08, hizmetler endeksi yüzde 2,65, sanayi endeksi yüzde 2,81, teknoloji endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 171,78 puan ve yüzde 2,02 kayıpla 8.323,67 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 92'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, İş Bankası (C) ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 1983 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1983 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 artışla 1 milyon 930 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,41'den, bileşik getirisi de yüzde 38,54'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,9193 lira, satışta 28,0352 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,8772 lira, satışta 28,9929 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2570, dolar/yen paritesi de 146,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 75,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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