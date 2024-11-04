BIST 100 Endeksi %2,49 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi %2,49 Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün sonunda 8.663,88 puana gerileyerek kapanış yaptı.

04.11.2024 19:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 221,12 puan azalarak 8.663,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 22,51 puan ve yüzde 0,25 düşüşle 8.862,49 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.610,89 puanı, en yüksek 8.862,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,49 azalışla 8.663,88 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,15, hizmetler endeksi yüzde 1,61, sanayi endeksi yüzde 2,26, teknoloji endeksi yüzde 2,26 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 245,32 puan ve yüzde 2,51 kayıpla 9.528,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 10'u prim yaptı, 90'ı geriledi. Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 742 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 742 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 3 milyon 123 bin 999,5 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34.2517 lira, satışta 34.3890 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34.1996 lira, satışta 34.3367 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2980 ve dolar/yen paritesi 151,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,5 artışla 74,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi %2,49 Düştü - Son Dakika

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