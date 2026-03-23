BIST 100 Endeksi %2,79 Düştü

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 363,69 puan ve yüzde 2,79 azalışla 12.684,03 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 82,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,85, holding endeksi yüzde 2,72 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek yükseliş yüzde 1,13 ile kimya, petrol, plastikte görülürken, en sert düşüş yüzde 7,18 ile madencilikte yaşandı.

Küresel piyasalar ABD-İran hattında sertleşen söylemler, artan saldırılar ve yükselen jeopolitik tansiyonun etkisiyle negatif seyrederken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki satışlara paralel günün ilk yarısında negatif seyir izledi.

Yurt içinde açıklanan verilere göre tüketici güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 85'e geriledi.

Bununla birlikte Borsa İstanbul'da işlem gören bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında aşağı yönlü fiyat sınırları bugün için genişletildi. GMSTR.F Borsa Yatırım Fonu ve ALTIN.S1 Emtia Sertifikası sırasında alt fiyat limiti oranı artırıldı. Piyasa Yapıcı Kurumun talebine istinaden GMSTR.F Borsa Yatırım Fon sırasında uygulanan yüzde 10'luk alt fiyat limiti oranı bugün için saat 11.00 itibarıyla yüzde 20'ye çıkarıldı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.400 puanın destek, 12.800 ve 12.900 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.