Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,71 puan azalarak 8.883,52 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 31,23 puan ve yüzde 0,35 artışla 8.941,46 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 8.848,61, en yüksek 8.972,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 8.883,52 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,79 puan ve yüzde 0,14 kayıpla 9.434,25 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 44'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Astor Enerji ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 158 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 158 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,1 azalarak 2 milyon 408 bin liraya geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,0405 lira, satışta 32,1689 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,0165 lira, satışta 32,1448 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 148,30 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artışla 84,6 dolardan işlem görüyor.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi 26,71 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, hayat pahalılığı mücadelesini geniş kesimleri koruyan bir yaklaşımla sürdürdüklerini belirtti. Yılmaz, aynı zamanda 81 ilde yatırımların ve faaliyetlerin devam ettiğini vurguladı. Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Yılmaz, Türkiye'nin doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle, 81 vilayetiyle ve 85 milyon nüfusuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini ifade etti. Ayrıca, yerel yönetimlerde şehirleri dirençli hale getirmenin önemine değindi ve Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik'in yeni hizmetlere ve projelere imza atacağını belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan 'Gerekirse kura müdahale edilecek, ÖTV ve KDV'de artış olacak' iddiasının doğru olmadığını açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, basına kapalı bir toplantıda bu iddiaları söylemediği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Genç ilçesinde vatandaşlara hitap ederek, cumhuriyetin 100. yılını demokrasi ve kalkınma atılımlarının sembolü haline getirdiklerini ve enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi.
Ford Trucks ve Iveco, ağır ticari araçlar için yeni bir kabin geliştirme konusunda potansiyel sinerjileri incelemek üzere bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu (MoU) imzaladı. İki şirketin yeni ürünlerini ve teknolojilerini geliştirme konusunda, kabin içindeki bileşenleri ve sistemleri kapsayan bağlayıcı olmayan niyet mektubu, işbirliği potansiyelini değerlendirmek üzere ön bir adımı teşkil ediyor. İşbirliği niyeti, Ford Trucks ve Iveco arasında karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık geliştirilerek AB Doğrudan Görüş Standartları'na uygun çözümleri geliştirmeyi ve karbon salımının azaltımı için aerodinamiği iyileştirmeyi amaçlıyor.
Çankırı'da 15 Mart-15 Haziran 2024 tarihleri arasında sazan, kadife, siraz ve yayın balıklarının amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yıl boyunca denetimler yapılacağı ve yasaklara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İstanbul'daki para sayma görüntülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, bu tip provokatif işlerin her seçim öncesinde yaşandığını belirterek, bundan medet umanların başarısız olacaklarını söyledi. Ayrıca, Yücel, ekonomik durum, işsizlik ve seçim güvenliği konularında da açıklamalarda bulundu.
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