BIST 100 Endeksi 26,71 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 26,71 Puan Azalarak Kapandı

BIST 100 Endeksi 26,71 Puan Azalarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 8.883,52 puandan tamamladı. Mali endeks yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2.158 dolar olarak belirlendi.

14.03.2024 18:49  Güncelleme: 18:53
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,71 puan azalarak 8.883,52 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 31,23 puan ve yüzde 0,35 artışla 8.941,46 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.848,61, en yüksek 8.972,52 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 8.883,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,51, sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,11, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 12,79 puan ve yüzde 0,14 kayıpla 9.434,25 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 51'i prim yaptı, 44'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Astor Enerji ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 158 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 158 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,1 azalarak 2 milyon 408 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,0405 lira, satışta 32,1689 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,0165 lira, satışta 32,1448 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 148,30 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,2 artışla 84,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 26,71 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika

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