BIST 100 endeksi, 343,40 puan azalışla 11.947,18 puandan kapandı - Son Dakika
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BIST 100 endeksi, 343,40 puan azalışla 11.947,18 puandan kapandı

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BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre 343,40 puan ve yüzde 2,79 azalışla 11.947,18 puandan tamamladı. BIST 30 endeksi yüzde 2,77 düşüşle 14.842,04 puana gerilerken altının kilogram fiyatı yüzde 0,9 artışla 6 milyon 605 bin lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 343,40 puan azalarak 11.947,18 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 83,69 puan ve yüzde 0,68 azalışla 12.206,89 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.926,04 puanı, en yüksek 12.295,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,79 değer kaybederek 11.947,18 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 422,07 puan ve yüzde 2,77 azalışla 14.842,04 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 1,98, mali endeks yüzde 3,86, sanayi endeksi yüzde 3,11 ve teknoloji endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 13'ü prim yaptı, 86'sı geriledi. ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası ile Türkiye İş Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 163 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 163 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,9 artışla 6 milyon 605 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,68, bileşik getirisi yüzde 40,06 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 48,8960, satışta 49,0920 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,8789, satışta 49,0748 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1353, sterlin/dolar paritesi 1,3278 ve dolar/yen paritesi 157,2 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da kasım vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,1 artışla 103,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi, 343,40 puan azalışla 11.947,18 puandan kapandı - Son Dakika
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