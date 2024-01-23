Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 60,08 puan azalarak 7.950,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 91,10 puan ve yüzde 1,14 artışla 8.101,23 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.915,48, en yüksek 8.145,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 7.950,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,22, sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,00, teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 85,40 puan ve yüzde 0,99 kayıpla 8.557,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2024 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2024 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 artışla 2 milyon 74 bin 400 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,74'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,29'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,1974 lira, satışta 30,3184 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,1595 lira, satışta 30,2803 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 148,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 79,4 dolardan işlem görüyor.