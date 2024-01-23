 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BIST 100 Endeksi 60,08 Puan Azalarak 7.950,06 Puandan Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

BIST 100 Endeksi 60,08 Puan Azalarak 7.950,06 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 60,08 puan azalarak 7.950,06 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.915,48, en yüksek 8.145,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 7.950,06 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,22, sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,00, teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 85,40 puan ve yüzde 0,99 kayıpla 8.557,58 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Altının ons fiyatı 2024 dolardı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2024 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 artışla 2 milyon 74 bin 400 liraya yükseldi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,74'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,29'dan gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,1974 lira, satışta 30,3184 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,1595 lira, satışta 30,2803 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 148,50 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 79,4 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi 60,08 Puan Azalarak 7.950,06 Puandan Kapandı
23.01.2024 - 18:53,
Abone Ol

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 60,08 puan azalarak 7.950,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 91,10 puan ve yüzde 1,14 artışla 8.101,23 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.915,48, en yüksek 8.145,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 7.950,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,22, sanayi endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,00, teknoloji endeksi yüzde 0,19 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 85,40 puan ve yüzde 0,99 kayıpla 8.557,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 69'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ve Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2024 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2024 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 artışla 2 milyon 74 bin 400 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,74'ten, bileşik getirisi de yüzde 42,29'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,1974 lira, satışta 30,3184 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,1595 lira, satışta 30,2803 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 148,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 79,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Borsa, Döviz, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 60,08 Puan Azalarak 7.950,06 Puandan Kapandı - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:10:50. #1.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 60,08 Puan Azalarak 7.950,06 Puandan Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement