BIST 100 Endeksi 8.898,23'te Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 8.898,23'te Kapatıldı

BIST 100 endeksi, %1,27 düşüşle 8.898,23 puandan kapandı; teknoloji hisseleri değer kazandı.

03.10.2024 19:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 114,64 puan azalarak 8.898,23 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,62 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.026,49 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.869,84 puanı, en yüksek 9.159,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,27 azalışla 8.898,23 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,73, sanayi endeksi yüzde 0,95 ve hizmetler endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,96 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 156,16 puan ve yüzde 1,55 kayıpla 9.887,30 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 38'i prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 652 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 652 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 5,1 azalışla 2 milyon 900 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,0887 lira, satışta 34,2253 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,1299 lira, satışta 34,2667 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,3110 ve dolar/yen paritesi 146,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,5 artışla 76,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 8.898,23'te Kapatıldı - Son Dakika

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