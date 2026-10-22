BIST 100 endeksi açılışta 36,50 puan gerileyerek 11.540,61 puana indi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BIST 100 endeksi açılışta 36,50 puan gerileyerek 11.540,61 puana indi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi güne önceki kapanışa göre 36,50 puan ve yüzde 0,32 azalışla 11.540,61 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,86 gerilerken gözler TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesi beklenen kararına çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,32 düşüşle 11.540,61 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kaybederek 11.577,12 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 36,50 puan ve yüzde 0,32 azalışla 11.540,61 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi ise yüzde 0,86 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 5,10 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarından alınan sinyaller ve yapay zeka yatırımlarının finansmanıyla ilgili endişelerin sürmesiyle karışık bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bu toplantıda TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor.

Öte yandan yurt içinde fon gelişmeleri de takip edilirken, TBMM Genel Kurulu'nda Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 5 madde kabul edildi.

Buna göre, kabul edilen önergeye göre, tasfiyeye konu fonlara ilişkin olarak 17 Eylül 2026 tarihi ve öncesinde TEFAS'a iletilmiş olmakla birlikte, ilgili fonun temerrüdü ve/veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedenleriyle gerçekleştirilemeyen talimatlar bakımından katılma payları bloke edilmiş olanlar, fon pay sahibi sıfatıyla tasfiye hükümlerine tabi olacak.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararı ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.400 ve 11.300 puanın destek, 11.700 ve 11.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıPolitikaEkonomiFinansBorsaBıstSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da polise silahlı saldırı Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
İnternette kritik güvenlik açığı Türkiye alarma geçti İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti
Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
250 bin liralık meme estetiği sonrası sorun yaşadığını söyleyen kadın: Psikolojim bozuldu 250 bin liralık meme estetiği sonrası sorun yaşadığını söyleyen kadın: Psikolojim bozuldu
Kedisi için aradığı eski sevgili engelledi: Ayça Tekindor 10 yıllık ilişkideki ihaneti anlattı Kedisi için aradığı eski sevgili engelledi: Ayça Tekindor 10 yıllık ilişkideki ihaneti anlattı
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
10:03
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:40
Galatasaray’dan tokat Fransızlar Lille’in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
09:24
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 10:25:31. #.0.2#
SON DAKİKA: BIST 100 endeksi açılışta 36,50 puan gerileyerek 11.540,61 puana indi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei