BIST 100 Endeksi Değer Kaybetmeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Değer Kaybetmeye Devam Ediyor

BIST 100 Endeksi Değer Kaybetmeye Devam Ediyor

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 kayıpla 8.944,52 puana düştü.

09.10.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,11 değer kaybederek 8.944,52 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 100,37 puan azalışla 8.944,52 puana düştü. Toplam işlem hacmi 25,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,11, holding endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,56 ile iletişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından "yumuşak iniş" yapılabileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD'de ekonominin resesyona girmeden enflasyonun hedeflenen seviyeye indirileceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, yarın ülkede açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, toptan eşya stokları ve Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.850 ve 8.700 puanın destek, 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Değer Kaybetmeye Devam Ediyor - Son Dakika

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