BIST 100 Endeksi Düşüşte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 40,56 puan azalarak 10.058,47 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 33,35 puan ve yüzde 0,33 artarak 10.132,38 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.008,89 puanı, en yüksek 10.171,50 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,40 azalışla 10.058,47 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,74, sanayi endeksi yüzde 0,64, teknoloji endeksi yüzde 1,94 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 31,16 puan ve yüzde 0,28 kayıpla 11.059,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 73'ü geriledi. Akbank, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), ile Ereğli Demir Çelik, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 711 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 711 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artarak 3 milyon 46 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,43, bileşik getirisi de yüzde 43,32 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,7784 lira, satışta 34,9178 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,7554 lira, satışta 34,8947 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2760 ve dolar/yen paritesi 152,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 72,7 dolardan işlem görüyor.