BİST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

BİST 100 Endeksi Düşüşte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 azalışla 10.032,63 puana geriledi.

27.01.2025 13:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 azalışla 10.032,63 puana geriledi.

Cuma günü 10.104,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni haftaya 72,40 puan ve yüzde 0,72 azalışla 10.032,46 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 72,22 puan azalışla 10.032,63 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.994,68, en yüksek 10.069,76 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,95, hizmetler endeksi yüzde 0,71, mali endeks yüzde 0,80 düşerken, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u değer kazanırken, 79'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 763 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,03, bileşik getirisi yüzde 38,10 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2490 ve dolar/yen paritesi 154,60 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,7280 liradan, avro 37,4760 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 azalışla 2 bin 763 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 yükselişle 77,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BİST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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