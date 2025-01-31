BIST 100 Endeksi Düşüşte

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,29 azalışla 10.052,38 puana geriledi.

Dün, 10.082,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 22,31 puan ve 0,22 artışla 10.104,41 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,72 puan azalışla 10.052,38 puana geriledi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.046,45, en yüksek 10.119,01 puanı gördü. Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,55 ve sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 23'ü değer kazanırken, 74'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Pegasus Hava Taşımacılığı, Tüpraş, Astor Enerji ile Tofaş oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 794 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,94, bileşik getirisi yüzde 38,00 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0380, sterlin/dolar paritesi 1,2420 ve dolar/yen paritesi 154,70 düzeyinde bulunuyor. İstanbul serbest piyasada dolar 35,8610 liradan, avro 37,2680 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 azalışla 2 bin 794 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 düşüşle 75,4 dolardan işlem görüyor.