BIST 100 Endeksi Düşüşte

24.03.2026 13:30
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,8 değer kaybederek 13.063,00 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,16 puan ve yüzde 0,8 azalışla 13.063,00 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 60,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,34, holding endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,26 ile bilişim, en fazla düşen ise yüzde 2,98 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin taraflardan gelen çelişkili mesajların etkisiyle karışık bir seyir izlerken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin endişelerle günün ilk yarısında negatif seyrediyor.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), martta 16,9 puan azalarak 159,1 seviyesine gerilerken, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), aynı döneme göre 4,1 puan azalarak 100'e geriledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ile imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
