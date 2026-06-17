BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü

17.06.2026 18:54
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BIST 100 endeksi %0,50 değer kaybederek 14.421,15 puana geriledi, toplam işlem hacmi 174,4 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybederek 14.421,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 174,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,85 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 2,86 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasında varılan mutabakat ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyona ilişkin endişeleri hafifletmesiyle karışık bir seyir izlenirken, yatırımcıların odağında Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar bulunuyor.

Bankanın Kevin Warsh başkanlığında gerçekleştirilecek ilk toplantısında politika faizinin yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulması bekleniyor.

Yurt içinde ise yatırımcıların odağında, ABD'de mahkemenin Halkbank aleyhindeki ceza davasının düşürülmesini onaylaması yer aldı.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, ABD Güney New York Bölge Mahkemesinin, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile bankanın ceza davasının düşürülmesi için yaptığı müşterek başvuruyu onayladığı ve böylece 9 yıldır devam eden hukuki sürecin tamamen sona erdiği bildirildi.

Analistler, yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, konut satış istatistikleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düştü - Son Dakika

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