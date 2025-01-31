BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düşüşte

BIST 100 endeksi, günü 10.004,38 puandan kapatarak 77,72 puan kaybetti.

31.01.2025 19:17
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 77,72 puan azalarak 10.004,38 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 22,31 puan ve yüzde 0,22 artışla 10.104,41 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.986,36 puanı, en yüksek 10.119,01 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 azalışla 10.004,38 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,36, sanayi endeksi yüzde 0,88 ve teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 92,76 puan ve yüzde 0,83 kayıpla 11.122,13 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 70'i geriledi. Türk Hava Yolları,Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Koç Holding ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 811 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2 bin 811 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 3 milyon 205 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,95, bileşik getirisi de yüzde 38,00 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 35,7379 lira, satışta 35,8811 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 35,6960 lira, satışta 35,8391 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0380, sterlin/dolar paritesi 1,2420 ve dolar/yen paritesi 154,60 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 azalışla 75,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düşüşte - Son Dakika

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