BIST 100 Endeksi Gün Sonunu 10.849,96 Puanla Kapadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Gün Sonunu 10.849,96 Puanla Kapadı

05.08.2025 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100, günü 3,53 puan azalışla 10.849,96 puandan tamamlarken, BIST 30 da değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3,53 puan azalarak 10.849,96 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 33,03 puan ve yüzde 0,30 artışla 10.886,52 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.839,36 puanı, en yüksek 10.899,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 değer kaybederek 10.849,96 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 33,58 puan ve yüzde 0,28 değer kaybederek 11.999,02 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,52 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,51, hizmetler endeksi yüzde 0,23 ve mali endeks yüzde 0,13 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 50'si geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 383,9 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 3 bin 383,9 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 392 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,38, bileşik getirisi yüzde 39,69 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.5741, satışta 40.7367 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 40.5656, satışta 40.7282 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1577, sterlin/dolar paritesi 1,3298 ve dolar/yen paritesi 147,499 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 azalışla 67,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün Sonunu 10.849,96 Puanla Kapadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Kütahya’da şaka sınırını aşan gençler camiye zarar verdi Kütahya'da şaka sınırını aşan gençler camiye zarar verdi
Avrupa’nın önemli takımları peşinde koştu Sarıyerspor’a imza attı Avrupa'nın önemli takımları peşinde koştu! Sarıyerspor'a imza attı
Kaya Çilingiroğlu’nun Sane-Alex kıyaslaması ortalığı karıştırdı Kaya Çilingiroğlu'nun Sane-Alex kıyaslaması ortalığı karıştırdı
Barcelona sezona bomba gibi girdi 3 maçta gol olup yağdılar Barcelona sezona bomba gibi girdi! 3 maçta gol olup yağdılar
Motosikletin arkasında, iç çamaşırıyla seyahat etti Motosikletin arkasında, iç çamaşırıyla seyahat etti
Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda kurt çıktı Ünlü şekerleme ve helva zincirinin tatlısından çok sayıda kurt çıktı

17:45
Fındık alım fiyatı belli oldu
Fındık alım fiyatı belli oldu
16:41
Meclis’te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu
Meclis'te kurulan tarihi komisyonun adı belli oldu
15:27
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun bilinmeyenleri
Yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun bilinmeyenleri
15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
00:29
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
00:22
14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü
14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü
00:03
Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
23:32
Fenerbahçe’de Miha Zajc ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Miha Zajc ile yollar ayrıldı
23:26
Motosikletiyle kaza yaptı, yaralı halde çekip sosyal medyada paylaştığı video ile kurtuldu
Motosikletiyle kaza yaptı, yaralı halde çekip sosyal medyada paylaştığı video ile kurtuldu
23:19
Devrilen tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi
Devrilen tır alev aldı, sürücü yanarak can verdi
23:15
Batshuayi hayatının en kötü günlerini yaşıyor
Batshuayi hayatının en kötü günlerini yaşıyor
23:00
Ailesi İstanbul’u istememişti Tuta’nın yeni takımı belli oldu
Ailesi İstanbul'u istememişti! Tuta'nın yeni takımı belli oldu
22:51
Ozan Tufan kendisine ’’Kilolusun’’ diyenlere videolu cevap verdi
Ozan Tufan kendisine ''Kilolusun'' diyenlere videolu cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 19:14:14. #7.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Gün Sonunu 10.849,96 Puanla Kapadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.