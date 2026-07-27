BIST 100 Endeksi Gün Yarıda Düştü - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Gün Yarıda Düştü

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BIST 100 endeksi, gün içinde yüzde 0,09 değer kaybederek 13.931,69 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 değer kaybederek 13.931,69 puana geriledi.

Cuma günü 13.943,87 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 84,53 puan ve yüzde 0,61 artışla 14.028,40 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 12,18 puan ve yüzde 0,09 azalışla 13.931,69 puan oldu.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.899,44 puanı, en yüksek 14.085,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,22, hizmetler endeksi yüzde 1,11 değer kazanırken sanayi endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 2,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükselirken 41'i düştü, 6 tanesi yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Katılımevim Tasarruf Finansman ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 100 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1400, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 163,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,3580 liradan, avro 54,0110 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 artışla 4 bin 100 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı ise yüzde 7,1 azalışla 85,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün Yarıda Düştü - Son Dakika

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