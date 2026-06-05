BIST 100 Endeksi Güne Artışla Başladı, Kapanışta Düşüş - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Güne Artışla Başladı, Kapanışta Düşüş

05.06.2026 19:04
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BIST 100 endeksi, 178,07 puan düşerek 13.694,19 puandan kapandı. Çeşitli endeksler de geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 178,07 puan azalarak 13.694,19 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 17,12 puan ve yüzde 0,12 artışla 13.889,37 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.661,82 puanı, en yüksek 13.903,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 değer kaybederek 13.694,19 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 163,89 puan ve yüzde 1,05 azalışla 15.514,55 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,15, hizmetler endeksi yüzde 0,81, sanayi endeksi yüzde 1,15 ve mali endeks yüzde 1,39 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 18'i prim yaptı, 78'i geriledi, 4'ü yatay seyretti. ASTOR, Akbank, ASELSAN, Türk Altın İşletmeleri ile Türk Hava Yolları, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 361 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 361 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 580 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,50, bileşik getirisi yüzde 43,40 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 45,8763, satışta 46,0601 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 45,8552, satışta 46,0389 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1551, sterlin/dolar paritesi 1,3379 ve dolar/yen paritesi 160,282 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,6 azalışla 92,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Güne Artışla Başladı, Kapanışta Düşüş - Son Dakika

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