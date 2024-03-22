Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 9.162,41 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,71 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 9.162,41 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,44 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.
Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazancıyla 9.140,70 puandan tamamlarken, söz konusu yükselişte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık faiz artırımının ardından bankacılık ve holding sektörlerindeki alışlar etkili oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.
Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra İngiltere'de perakende satışlar ve Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yarısı hibe desteği ile kurulan Çeltik Kurutma Tesisi ilk denemeyi gerçekleştirdi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, tesisin Düzceli çiftçilere büyük katkı sağlayacağını belirtti. Tesis, çeltik üreticilerine kolaylık sağlayacak ve maliyetlerin düşmesi ile üretimin artmasını hedefliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da günlük 37 bin varil petrol ürettiklerini belirterek, Ramazan sonunda 40 bin varile çıkacaklarını ve yıl sonunda hedeflerinin 100 bin varil olduğunu açıkladı. Bayraktar ayrıca, Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamak ve dışa bağımlılığı azaltmak için nükleer enerji ve yerli kaynakları kullanma hedeflerine de değindi.
Hatay'da depremde evi yıkılan Hasan Kurter, çelik konstrüksiyon ev yaptırmak için anlaştığı bir firmaya 450 bin TL ön ödeme yaptı. Ancak sözleşmede belirtilen teslim tarihi geçmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmadı. Kurter'in elinde sadece firma tarafından hediye edilen promosyon ürünleri kaldı. Durumu yargıya taşıyan Kurter, diğer depremzede vatandaşlara dikkatli olun çağrısında bulundu.
ANKA EKONOMİ KOORDİNATÖRÜ ERDAL SAĞLAM’IN KALEMİNDEN HAFTALIK EKONOMİ ANALİZİ: FAİZ ARTIŞININ ETKİSİNİ BU HAFTA GÖRMEYE BAŞLARIZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da bu yılın ilk çeyreğinde 34 kilometrelik 4 yeni raylı sistem hattının hizmete açıldığını ve bu hatların toplamda 900 binden fazla İstanbullu tarafından kullanıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, İstanbul'un toplam raylı sistem ağının 348 kilometreye ulaştığını ve Bakanlık olarak bu hatların neredeyse yarısını hizmete aldıklarını belirtti. Ayrıca, Bakan Uraloğlu, İstanbul'da yapılan metro hatlarıyla vatandaşları trafik çilesinden kurtardıklarını ve şehrin daha fazla metro hattına ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce'nin teşvikte 5. bölge statüsüne getirilmesini talep ederek Organize Sanayi Bölgeleri dışında kalan fabrikaların da aynı statüde değerlendirilmesinin gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Bakan Mehmet Şimşek ise Düzce hakkındaki öngörüleri ve genel ekonomik politikalar hakkında bilgiler verdi.
Türk Hava Yolları, 10 yıl aradan sonra Libya seferlerine başlıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, haftada 3 sefer yapacaklarını duyururken Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise kararı "Elhamdülillah" diye duyurdu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı konuşmada, seçim ekonomisi uygulamadıklarını ve popülizme tevessül etmediklerini belirtti. Ayrıca, enflasyonda hızlı bir düşüş beklediklerini ve ülkenin refahının artacağını söyledi. Erdoğan, İstanbul'un geçmişteki sorunlarını da anlattı.
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