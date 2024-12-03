BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı

BIST 100 endeksi, açılışta %0,33 artışla 9.713,21 puana yükseldi. Enflasyon verileri bekleniyor.

03.12.2024 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 yükselişle 9.713,21 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,10 puan ve yüzde 0,33 artışla 9.713,21 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi de yüzde 0,46 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık ve gayrimenkul yatırım ortaklığı, tek kaybettiren ise yüzde 0,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 9.681,11 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinin "yumuşak" iniş yapabileceğine yönelik iyimserliği desteklemesi ve dün teknoloji hisseleri öncülüğünde artan alıcılı seyrin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Y-ÜFE) ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.550 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Finans, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Güne Yükselişle Başladı - Son Dakika

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